Șeful ANAF dă vina pe gem! Produsul făcut în casă care „strică” economia României

O explicație surprinzătoare a venit recent din partea conducerii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), privind motivele pentru care România continuă să înregistreze unul dintre cele mai ridicate niveluri ale „Gap-ului de TVA” din Uniunea Europeană. Deși poate părea ciudat, chiar și produsele realizate în gospodărie pentru consum propriu, cum ar fi gemul, zacusca sau alte conserve de toamnă, au o influență asupra acestui indicator economic esențial.

„Gap-ul de TVA” reprezintă diferența dintre valoarea taxei pe valoare adăugată care ar trebui colectată teoretic și cea care este efectiv colectată de stat. Cu alte cuvinte, reflectă pierderile bugetare cauzate de evaziune fiscală, neînregistrarea corectă a tranzacțiilor sau consumul neimpozabil.

Produsul făcut în casă care „strică” economia României

Potrivit rapoartelor oficiale din 2022, România înregistra un nivel alarmant al acestui indicator, aproximativ 30%, ceea ce înseamnă că aproape o treime din potențialul TVA nu ajunge la bugetul de stat. În această cifră, experții estimează că între 7% și 9% din pierderi provin din necolectarea TVA aferentă produselor realizate și consumate în gospodării.

”Inclusiv gemul făcut din prunele din curtea din spate, inclusiv asta afectează Gap-ul de TVA”, a spus pe scurt a șefului ANAF.

Fenomenul de autoconsum, extrem de răspândit în mediul rural și chiar în rândul gospodăriilor urbane, implică producția de alimente, băuturi sau alte bunuri pentru consum propriu, fără ca acestea să intre în circuitul comercial. Deși pare o activitate firească și tradițională, în statisticile europene aceasta influențează indirect modul în care este calculat gradul de colectare a TVA, deoarece reduce volumul total al tranzacțiilor supuse impozitării.

România se confruntă de ani buni cu probleme în privința colectării eficiente a taxelor, iar diferențele semnificative față de alte state membre ale Uniunii Europene devin tot mai vizibile. Țări precum Bulgaria, care în urmă cu două decenii se aflau într-o situație similară, au reușit să își îmbunătățească radical performanțele prin colaborarea cu experți internaționali și prin digitalizarea proceselor fiscale. Datorită acestor măsuri, Bulgaria a coborât în prezent la un Gap de TVA de sub 5%, mult sub media europeană, și de aproape șase ori mai mic decât al României.