Fostul gimnast şi-a făcut „pofta” la final de an! Marian Drăgulescu, cadou de 150.000 de €: “Visam de mult timp…”

Crăciunul abia ce s-a încheiat, iar pentru multe dintre vedetele noastre Moșul a venit cu sacul plin. De departe printre cei mai norocoși a fost Marian Drăgulescu, căci Moș Crăciun a fost foarte darnic cu el. Spunem asta pentru că artistul a primit în dar o mașină nou-nouță în valoare de 150 de mii de euro. În plus, fostul campion are planuri mari pentru 2025 și speră să ne dea vestea cea mare, și anume că va deveni tătic. Despre toate acestea, gimnastul a vorbit în exclusivitate cu CANCAN.RO.

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de a petrece timp de calitate cu întreaga familie, iar printre cei care respectă cu sfințenie tradiția an de an se numără și Marian Drăgulescu. Pentru el, luna decembrie are o însemnătate specială, mai ales că, pe lângă sărbătorile pe care le petrece cu cei dragi, artistul își serbează și ziua de naștere. Iar Moș Crăciun a fost tare darnic cu el și i-a adus un bolid cu mulți cai putere în valore de 150.000 de euro.

Marian Drăgulescu a primit un cadou extravagant! Cum arată noul bolid al sportivului

(VEZI ȘI: Fiul lui Marian Drăgulescu, la Vocea României! Richard a renunțat la gimnastică pentru muzică: ”Mi-am dorit ca tatăl meu să fie mândru!”)

Marian Drăgulescu a vorbit pentru CANCAN.RO despre cel mai frumos Crăciun de până acum: „Sărbătorile au fost foarte frumoase, le-am petrecut în familie. Părinții mei și ai Simonei, fratele meu cu soția, cu toții am fost împreună. Ne-am adunat toată familia. Am reușit să ne organizăm și mă bucur că în ultimii ani am reușit să ne adunăm cu toții la masă

Moșu mi-a adus familia aproape, bucurie, dar și un cadou frumos. Este vorba despre o mașină care a venit cu o zi înainte să împlinesc vârsta de 44 de ani, pe 18 decembrie, așa că pot să spun că am primit un cadou pe care mi l-am dorit demult”.

Marian Drăgulescu conduce acum un Mercedes GLE roșu, 2024, cu 320 de cai putere, fiind mașina visurilor sale. „Moș Crăciun” a împușcat doi iepuri dintr-o lovitură, ne spune fostul campion mondial, căci sportivul a împlinit în urmă cu câteva zile 44 de ani.

„Este o mașină la care visam de mult timp și s-a nimerit ca acum să fie momentul pentru a o achiziționa. Sunt foarte fericit și recunoscător. De când a venit, merg zilnic cu ea, îmi place mult”, a spus sportivul.

Fostul campion și viitoarea soție au planuri clare pentru 2025: „Ne dorim un copil!”

(CITEȘTE ȘI: Au fixat data nunții! Marian Drăgulescu face pasul pentru a treia oară! Simona și-a ales rochia de mireasă și…)

Mai sunt trei zile până de Revelion, iar Marian Drăgulescu s-a pregătit intens ca 2025 să-i aducă noroc. Întrebat dacă are anumite superstiții de Revelion, fostul gimnast a spus că: „Nu sunt superstițios din fire, dar de ce nu? Dacă există asemenea obiceiuri, le țin pe toate. Avem de toate în casă, avem pește, avem struguri, culoare roșie la lenjerie și ceva bani în buzunar. Și ne pupăm sub vâsc la 00.00. De Revelion petrecem tot cu familia, dar cu familia restrânsă. Vom fi doar noi și frații„, a spus campionul.

Sportivul are o dorință clară pentru anul următor, atunci când el și Simona vor face și nunta: „Pentru 2025 îmi doresc sănătate, putere de muncă și un copilaș. Este în plan de mai multă vreme, și eu, și Simona ne dorim un copil și suntem convinși că o să vină la momentul potrivit”, a spus Marian Drăgulescu pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.