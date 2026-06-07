Codin Maticiuc încearcă să își țină fiul departe de lux. Ce spune despre adolescenții cu Rolex

Actorul și producătorul de film Codin Maticiuc a vorbit recent despre dificultățile pe care le întâmpină în procesul de creștere și educare a copiilor săi, într-un context social în care expunerea la lux și la produse de brand a devenit o normă pentru mulți adolescenți. Acesta a subliniat că una dintre cele mai mari provocări este menținerea unui echilibru între a le oferi copiilor un trai confortabil și a-i învăța valori care nu sunt legate de statutul material sau de aparențe.

Maticiuc a explicat că, deși copiii săi cresc într-un mediu privilegiat, încearcă în mod constant să limiteze accesul necondiționat la orice își doresc și să le formeze o perspectivă mai realistă asupra vieții. Potrivit acestuia, nu toate dorințele materiale sunt satisfăcute imediat, iar uneori sunt refuzate tocmai pentru a-i ajuta să înțeleagă importanța răbdării și a priorităților.

Ce spune despre adolescenții cu Rolex

O atenție specială o acordă fiului său vitreg, Mario, adolescent aflat într-o etapă de vârstă în care influența grupului de prieteni devine extrem de puternică, iar comparațiile sociale sunt frecvente. În această perioadă, tinerii tind să acorde o importanță crescută hainelor de firmă, accesoriilor scumpe și obiectelor considerate simboluri de statut. În acest context, actorul a remarcat că băiatul resimte diferențele dintre el și colegii săi, mulți dintre aceștia provenind din familii foarte înstărite și afișând un stil de viață marcat de consum de lux.

„Încerc, dar nu-mi iese. Adică e greu să ții un raport corect. Nu le iau chiar tot ce își doresc. Mai ales băiatului care este mai mare și care își dorește tot felul de lucruri. Fetele își doresc încă jucării, nu își doresc lucruri pe care să le arate altora. Băiatul a ajuns la perioada în care își dorește chestiile alea, brand-uri și altele. El este cel mai modest băiat îmbrăcat de la noi din cartier și de la noi de pe stradă. Toți prietenii lui, toți, sunt mai bine îmbrăcați. Toți prietenii lui au 15 ani și au Rolex. Pantofii lor sunt 1000 de euro. Băieții sunt din niște familii foarte bogate, nu vreau să dau nume, adică în sensul că sunt faimoși”, a transmis Codin Maticiuc.

Conform celor relatate de acesta, anturajul adolescentului include tineri care poartă articole vestimentare foarte scumpe și accesorii de lux, ceea ce poate crea o presiune suplimentară asupra unui copil care, deși trăiește într-un mediu confortabil, este expus constant comparațiilor. În ciuda acestor diferențe, Maticiuc încearcă să îi transmită ideea că valoarea unei persoane nu este determinată de obiectele pe care le deține sau de etichetele hainelor purtate.

În același timp, Maticiuc a punctat că își dorește ca toți copiii săi să înțeleagă, în timp, că experiențele, educația și relațiile interumane sunt mai importante decât bunurile materiale. El consideră că succesul real în viață nu trebuie măsurat prin obiecte de lux sau prin comparații sociale, ci prin dezvoltare personală și prin capacitatea de a lua decizii corecte.

„Totuși, casa în care stă el e mai mare decât a celor încălțați cu pantofi de 1000 de euro, piscina din curte există, ei nu au că stau în apartamente. Ei au Rolex, dar el joacă în filme în care la premiera filmului vine prim-ministrul țării cu tricou cu filmul lui. Dar e greu. Eu pun piciorul pe frână, dar în același timp șoferii care îl duc pe el la școală sunt cei mai cunoscuți bodyguarzi din oraș. Cum pot eu să-l înfrânez? Îi mai explic, dar parțial înțelege, parțial nu”, a mai spus actorul.

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