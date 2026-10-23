Cât a costat biletul norocos de la Loto 6/49. Un român a dat lovitura

Marele premiu de la Loto 6/49 a fost câștigat la tragerile de joi, 22 octombrie 2026. Potrivit Loteriei Române, biletul norocos a fost jucat online prin intermediul unei aplicații mobile și i-a adus românului un premiu în valoare de 3,32 milioane de euro.

Potrivit Loteriei Române, biletul norocos a fost câștigat joi, 22 octombrie 2026, și a fost obținut online – de pe o aplicație de telefonie mobilă – și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pentru care jucătorul a plătit un bilet în valoare de 24,50 de lei.

Care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49

Numerele câștigătoare la Loto 6/49 au fost: 5, 17, 29, 7, 8, 4. Este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loteria Română la 6/49. Iată care sunt numerele câștigătoare la celelalte șase trageri de joi, 22 octombrie.

Joker: 6, 43, 7, 25, 26 + 18

Noroc Plus: 0 6 7 1 2 8

Loto 5 din 40: 9, 33, 33, 40, 13, 14

Super Noroc: 8 1 7 4 4 3

Noroc: 9 1 7 5 9 3 4

Loto 6 din 49: 5, 17, 29, 7, 8, 4

Ultimul mare premiu a fost câștigat în august, când un român a obținut un premiu în valoare de 52.839.623.04 lei (aproape 10 milioane de euro), care a fost cel mai mare câștig de la categoria I din istoria Loteriei Române. Înaintea acestei extrageri, ultimul premiu de categoria I fusese câștigat pe 14 iunie. La acel moment, valoarea premiului era de 3.565.252,21 lei, aproximativ 6,7 milioane de euro.

Un alt câștig important al anului a fost premiul de categoria I, după ce un român a nimerit combinația câștigătoare la Joker – premiu în valoare de 10.004.076,02, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro. Biletul a fost completat online, prin aplicația online bilete.loto.ro, iar suma investită a fost de 987,50 de lei. Biletul a inclus un umăr mare de variante de joc și a fost completat folosindu-se două scheme reduse, co codurile 12 și 45, repartizate în zonele A și B ale variantei Joker. În total: 123 de variante Joker și o variantă la Noroc Plus.

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