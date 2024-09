De ce a plecat Simona Gherghe de la Acces Direct. Abia acum a avut curaj să recunoască prin ce a trecut

Simona Gherghe a fost prezentatoare mulți ani la Acces Direct, până să preia cârma emisiunii Mirela Vaida. Mulți au rămas surprinși atunci când a avut loc schimbarea de moderatoare, întrebându-se care ar fi adevăratul motiv. După multă vreme, Simona a vorbit pe șleau despre plecarea ei și a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a luat decizia respectivă!

Simona Gherghe a mărturisit abia acum motivul pentru care a ales să renunțe la Acces Direct. Timp de 8 ani a fost la cârma emisiunii, însă la un moment dat a simțit că este momentul să se oprească. Nu și-a mai dorit să continue, căci nu se mai regăsea.

A simțit că toate cazurile de la acea vreme, care se prezentau în emisiune, o copleșesc, așa că a cerut o schimbare. Pentru că planurile ei n-au coincis cu cele ale managerilor, Simona Gherghe a plecat de la Acces Direct, urmând să preia alt proiect TV. Mirela Vaida a înlocuit-o, iar show-ul a continuat.

„N-am mai putut să duc tot ce era acolo, toate cazurile acelea, toate poveștile acelea prin care am trecut în cei 8 ani în care am fost acolo. Am trecut prin niște perioade foarte grele, hate masiv pentru niște situații care n-au ținut de mine. Din partea publicului (n.r am primit hate) și cu niște lucruri pe care mi-a fost greu să le gestionez, ele s-au adunat.

Și de aici o dată, de două ori, de cincizeci de ori…iar la un moment dat când am spus că vreau să schimb lucrurile, că rămân pe slotul acela, dar haideți să facem altceva. Ei au crezut că proiectul poate să continue, drept dovadă continuă și acum. Ei sunt manageri, au procedat cum trebuie să procedeze. Doar că eu n-am mai putut să fac lucrurile acelea”, a ținut să spună Simona Gherghe, în podcastul lui Teo Trandafir.