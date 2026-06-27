Scandalul dintre „nevestele” lui Meko continuă. Irina amenință cu judecata!

Scandalul dintre soția lui Meko, Irina, și amantă, Rebeca, a aprins spiritele pe internet! Femeia care i-a dăruit un copil luptătorului a răbufnit după ce fanii amantei s-au luat de aspectul ei fizic, jignind-o fără milă și comparând-o într-un mod de-a dreptul odios cu cea care i-a furat soțul.

Totul a explodat după ce o armată de hateri a tăbărât pe Irina, criticându-i dur corpul și lăudând-o pe Rebeca. Amanta luptătorului a profitat din plin de situație și a continuat să posteze filmulețe incendiare, în poziții interzise cardiacilor, special ca să o scoată din minți pe nevasta oficială.

Soția lui Meko a răbufnit

Bruneta, care urmează să împlinească luna viitoare 34 de ani și are cu Meko un băiat de 11 ani (celebrul Selim care face furori pe net), a ținut să le dea o „palmă” de proporții celor care o dau la o parte în favoarea amantei, lăudându-se cu diplomele și studiile ei.

„Luna viitoare, 34 de ani, copil de 11 ani, master la stat terminat, licență la stat cu bursă, premiantă și în clasa a 12-a, iar voi vă limitați la a discuta despre mine și fizicul meu, dar nu vă tentează să învățați gramatica elementară, măcar să mă bârfiți corect gramatical”, a spus soția lui Meko.

„Nu mă las până nu te găsesc!”

Pentru că atacurile orchestrate pe internet în favoarea Rebecăi continuă de luni de zile, Irina a decis să scoată la înaintare artileria grea: avocații! Bruneta a promis că va dinstruge contul care o denigrează și că se va ajunge în instanță.

„Contul tău este dat avocatului și se ocupa personal de tine. De luni de zile denigrare, abia aștept să mă vezi live. Nu mă las până nu te găsesc. Frustrarea se vede în momentul în care ștergeți comentariile bune despre mine. Faptul că mă denigrați continuu și mă urmăriți, nu vă ridică valoarea cu nimic, din contră. Denigrarea se plătește”, a spus bruneta.

Un lucru este clar! În timp ce amanta Rebeca își unduiește formele în videoclipuri deocheate pentru a-i fura definitiv bărbatul, soția oficială își pregătește mutarea de șah-mat.

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