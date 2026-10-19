Mădălina Ghenea, mesaj emoționant despre România: „Primesc multă iubire acasă”

Mădălina Ghenea, mesaj emoționant despre România: „Primesc multă iubire acasă”
Mădălina Ghenea / Sursa foto: Profimedia
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Mădălina Ghenea se gândește tot mai mult la proiectele pe care le-ar putea dezvolta în România. Actrița, care și-a construit o carieră internațională și locuiește în prezent în Italia alături de fiica sa, Charlotte, își dorește să petreacă mai mult timp în țara natală și să contribuie la realizarea unor producții cinematografice locale. Vedeta traversează o perioadă importantă din punct de vedere profesional, în care explorează o nouă direcție artistică, cea a regiei.

Deși a plecat din România în urmă cu mulți ani pentru a-și urma visurile, legătura cu locurile în care a crescut a rămas puternică. În ultimul timp, actrița a revenit de mai multe ori în țară, atât pentru activități profesionale, cât și pentru a participa la proiecte care o apropie de publicul român. Experiențele recente au făcut-o să privească cu și mai mult interes posibilitatea de a lucra pe termen lung în industria cinematografică autohtonă.

Mădălina Ghenea vrea să dezvolte proiecte cinematografice în România

Unul dintre obiectivele pe care Mădălina Ghenea le are în vedere este realizarea unor proiecte de film care să ajungă și în cinematografele din România. Actrița își dorește ca producțiile în care este implicată să poată fi urmărite și de publicul din țara sa, iar revenirea în mediul cinematografic românesc reprezintă o oportunitate pe care o privește cu entuziasm.

Vedeta a avut deja ocazia să lucreze la o producție filmată în România, în colaborare cu Dorian Boguță. Experiența a reprezentat un prilej de a se reconecta cu industria locală și de a descoperi din nou atmosfera de pe platourile de filmare din țară. Astfel de colaborări ar putea deschide drumul către alte proiecte în care actrița să fie implicată în perioada următoare.

”Trebuie să recunosc că primesc foarte multă iubire acasă și, probabil neașteptat pentru foarte mulți, din partea femeilor. Eu primesc foarte multă căldură din partea Universului feminin și cred că e un semn bun. (…)

Sunt foarte mulțumită de acest an, de cum au mers lucrurile, de cele două proiecte, pe care sper din suflet că le voi aduce în cinema și în România. Chiar îmi doresc să mă întorc în țară cu un proiect și, de ce nu, mi-aș dori foarte tare să lucrez mai mult acasă. Am făcut aici un film cu Dorian Bohuță și sunt foarte fericită să lucrez acasă. (…) Eu definitiv sunt în România, dar trăiesc într-o valiză pe care o tot plimb prin toată lumea. Cu siguranță inima mea e aici”, a spus Mădălina Ghenea, la Știrile Antena Stars.

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