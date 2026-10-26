De ce își toarnă Mădălina Ghenea lapte pe frunte. Urmează această terapie ayurvedică de 15 ani

Mădălina Ghenea, adepta unei terapii indiene vechi / Sursa foto: Colaj Cancan
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Mădălina Ghenea a inclus în rutina sa de îngrijire un ritual inspirat din medicina tradițională indiană, pe care îl urmează de aproximativ 15 ani. Este vorba despre Shirodhara, o terapie ayurvedică ce presupune turnarea lentă și continuă a unui lichid, precum laptele sau uleiul cald, pe frunte.

Această metodă de îngrijire este cunoscută pentru efectul relaxant pe care îl poate avea și pentru accentul pus pe echilibrul dintre corp și minte. Dincolo de aspectul neobișnuit al procedurii, aceasta are o istorie îndelungată în tradiția indiană și este practicată în special în cadrul ritualurilor de relaxare și wellness.

Ce presupune terapia pe care o urmează Mădălina Ghenea

Shirodhara este o practică tradițională din Ayurveda, sistem de medicină originar din India, care utilizează diferite tehnici corporale pentru susținerea stării generale de bine. Procedura se remarcă printr-un element aparte. Un flux subțire de lichid este turnat ritmic pe frunte, într-o mișcare repetitivă, menită să inducă o stare de calm.

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În timpul ședinței, persoana este așezată confortabil, de regulă întinsă pe spate, iar un recipient special este poziționat deasupra capului. Din acesta, lichidul curge constant pe frunte, într-un ritm controlat. În funcție de varianta terapiei, se poate folosi ulei încălzit, lapte sau un decoct din plante, alegerea fiind făcută în funcție de practica terapeutică.

În cazul Mădălinei Ghenea, interesul pentru această metodă se înscrie într-o rutină de lungă durată, bazată pe o practică tradițională care pune accent pe relaxare. Procedura nu presupune doar aplicarea lichidului, ci și crearea unui cadru liniștit, în care mișcarea repetitivă și senzația lichidului pe piele pot contribui la o experiență reconfortantă.

Vedeta urmează această procedură de aproape 15 ani / Sursa foto: Social media

De ce se toarnă lapte pe frunte

În Ayurveda, Shirodhara poate fi realizată cu diferite tipuri de lichide. Laptele este una dintre variantele utilizate în anumite tradiții. În funcție de metoda aleasă, acesta poate fi folosit singur sau în combinație cu ingrediente vegetale. Practicienii ayurvedici asociază utilizarea sa cu efecte răcoritoare și calmante, potrivit principiilor acestei tradiții.

Fruntea are, la rândul său, o semnificație aparte în anumite practici spirituale indiene. Aceasta este asociată cu zona celui de-al treilea ochi, cunoscută sub numele de Ajna chakra. Aceasta simbolizează intuiția și conștiința în sistemele tradiționale de credințe, fără a reprezenta însă o structură anatomică recunoscută de medicina modernă.

Ritmul constant al lichidului și contactul repetat cu pielea sunt elemente centrale ale procedurii. Ședințele se desfășoară, de regulă, într-un mediu liniștit, tocmai pentru a favoriza relaxarea și deconectarea de la agitația cotidiană.

Ce beneficii poate avea terapia Shirodhara

Unul dintre principalele motive pentru care această procedură este inclusă în ritualurile de wellness este potențialul său relaxant. Experiența poate ajuta unele persoane să se destindă și să reducă temporar senzația de stres, mai ales atunci când este realizată într-un spațiu liniștit.

Printre beneficiile asociate în mod tradițional cu Shirodhara se numără:

  • Relaxarea și diminuarea stresului: ritmul constant al lichidului și atmosfera calmă pot contribui la instalarea unei stări de liniște.
  • Susținerea odihnei: relaxarea resimțită în timpul ședinței poate ajuta unele persoane să se pregătească pentru somn.
  • Reducerea tensiunii resimțite: procedura poate oferi un moment de deconectare după perioade solicitante.
  • Starea generală de bine: pentru unele persoane, ritualul poate reprezenta o modalitate de a-și acorda timp pentru relaxare și îngrijire personală.

Este important de menționat că multe dintre efectele promovate în medicina ayurvedică nu sunt susținute de dovezi clinice solide. Terapia nu trebuie considerată un tratament dovedit pentru afecțiuni medicale și nu înlocuiește consultul sau recomandările unui specialist.

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