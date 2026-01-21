Acasă » Știri » Cum se menține Mădălina Ghenea în formă de ani de zile. Ce regulă de aur are: „Nu negociez!”

De: Alina Drăgan 21/01/2026 | 06:20
Cum se menține Mădălina Ghenea în formă de ani de zile /Foto: Instagram
Mădălina Ghenea este o prezență greu de ignorat. Aceasta atrage privirile tuturor la fiecare apariție, iar la vârsta de 38 de ani este într-o formă de zile mari. Pe lângă frumusețea cuceritoare, românca are și o siluetă trasă prin inel, iar recent și-a dezvăluit secretele. Cum se menține Mădălina Ghenea în formă de ani de zile. Are o regulă de aur pe care nu o încalcă niciodată.

Mădălina Ghenea a fost mereu în centrul atenției pentru silueta sa impecabilă și frumusețea naturală. Recent, unul dintre urmăritorii săi a fost curios să afle ce dietă urmează și ce mănâncă de arată atât de bine. Modelul nu s-a ferit să își dezvăluie secretele.

Atunci când vine vorba despre silueta sa, Mădălina Ghenea are o regulă de aur de la care nu se abate niciodată. Mai exact, indiferent de situație sau de locul în care se află, vedeta nu uită niciodată de mișcarea fizică.

Ea se antrenează de patru ori pe săptămână, iar pe lângă asta, a inclus în dietă suplimente cu Vitamina D, vitamina C, Magneziu și Omega-3, la recomandarea medicului său.

„De 4 ori pe săptămână (n.r. merge la sală), nu negociez! Vitamina D, vitamina C, Magneziu și Omega-3, administrate regulat, pe baza sfaturilor medicale

Și disciplină. Chiar și după ce m-am accidentat acum câteva săptămâni și am ajuns la spital sau am primit vaccinul antitetanos, tot am fost prezentă (n.r. la sală). Am avut o rană adâncă, am șchiopătat puțin, dar consecvența contează. Mă adaptez, nu renunț”, a spus Mădălina Ghenea, în mediul online.

Cât în ceea ce privește regimul alimentar, Mădălina Ghenea este tot timpul la dietă. Nu pentru că își dorește asta, ci pentru că suferă de boala celiacă. Așa că produsele care conțin gluten, precum pâine, paste, pizza, dulciurile și prăjelile sunt excluse din alimentația sa.

„Când vreau să slăbesc, practic sunt mereu la un fel de dietă, pentru că am boala celiacă, așa că nu pot mânca pizza, paste, pâine, dulciuri, prăjituri. Orice mâncare prăjită, dar nu pentru că sunt la dietă și încerc să slăbesc, ci pentru că mă simt foarte, foarte, foarte extrem de bolnavă, mai ales în ultima vreme.

Așa că s-ar putea să fac asta, dar știu că mă voi simți rău, așa că, știi, uneori sunt o ființă umană, așa că am chef să mănânc o pizza, dar apoi nu mă voi simți bine câteva ore. Așa că mă concentrez pe cele șase ore de după masă și apoi pe cele cinci minute din timpul mesei, dacă asta are vreun sens”, a mai spus Mădălina Ghenea.

×