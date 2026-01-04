Acasă » Știri » Decizia luată de Mădălinea Ghenea după dezamăgirile în dragoste: ”Nu este nicio șansă să încep să ies la întâlniri iarăși”

De: Andreea Stăncescu 04/01/2026 | 23:17
Mădălina Ghenea, detalii despre situația amoroasă
De-a lungul anilor, Mădălina Ghenea a fost una dintre cele mai dorite femei din showbizul internațional, curtată de numeroși bărbați celebri și implicată în relații intens urmărite de presă. Cu toate acestea, modelul și actrița pare să fi ajuns la o decizie fermă în ceea ce privește viața sa amoroasă: cel puțin pentru moment, nu își mai dorește întâlniri sau o relație sentimentală.

Mădălina Ghenea este mama unei fetițe, Charlotte, în vârstă de 8 ani, din relația cu Matei Stratan, iar acest rol pare să fi devenit prioritar în viața ei. Actrița se concentrează acum pe echilibrul personal și pe liniștea de care are nevoie, alegând să își protejeze viața privată mai mult ca oricând.

Vedeta a recunoscut recent că șansele de a începe o nouă poveste de dragoste sunt minime și că ideea de a ieși la întâlniri nu o mai atrage deloc. Mai mult, a ales să trateze subiectul cu umor, spunând că preferă compania jucăriilor de pluș cu care doarme, pe care le consideră o alternativă mult mai sigură și plăcută decât orice potențial partener.

„Nu. Nu este nicio șansă să încep să ies la întâlniri iarăși. Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari. Îi păstrez pe ei, îmi place de ei”, a transmis Mădălina Ghenea, făcând referire la ursuleții de pluș din patul ei.

Sursa foto: Facebook

Poziția fermă a vedetei vine după ani în care viața ei sentimentală a fost constant în atenția publicului și a presei internaționale. Mădălina a trăit povești de dragoste cu bărbați celebri, printre care designerul Philipp Plein sau actorul Gerard Butler, una dintre cele mai cunoscute relații ale sale.

