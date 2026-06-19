Tristan Tate și Georgiana Naghel, judecați într-un nou dosar! De ce sunt acuzați, de fapt

Tristan Tate, fratele influencerului Andrew Tate, a fost trimis în judecată de DIICOT împreună cu Georgiana Manuela Naghel. Cei doi sunt acuzați că ar fi exercitat acte de violență asupra unei tinere care a refuzat să mai realizeze materiale cu caracter pornografic.

În acest dosar, instanța urmează să judece acuzații de instigare la loviri sau alte violențe în cazul lui Tristan Tate. În același timp, Georgiana Manuela Naghel este acuzată de acces ilegal la un sistem informatic, alterarea datelor informatice și loviri sau alte violențe.

DIICOT precizează că dosarul reprezintă o cauză separată desprinsă dintr-o anchetă mai amplă. Frații Tate sunt cercetați împreună cu Alexandra-Luana Radu și Georgiana Manuela Naghel. Acuzațiile vizează mai multe infracțiuni, inclusiv trafic de persoane, viol, acces ilegal la sisteme informatice și loviri sau alte violențe.

„Prin rechizitoriul din data de 18.06.2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a 2 inculpaţi, un bărbat (cetăţean britanic), în vârstă de 37 de ani şi o femeie (cetăţean român), în vârstă de 34 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la lovire sau alte violenţe, respectiv acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice şi lovire sau alte violenţe”, a anunţat DIICOT vineri într-un comunicat de presă.

În ceea ce privește acuzațiile de acces neautorizat la un sistem informatic și modificarea datelor digitale, anchetatorii susțin că, în octombrie 2021, Georgiana Manuela Naghel ar fi intrat fără permisiune într-un cont protejat cu parolă aparținând uneia dintre presupusele victime ale traficului de persoane.

Ulterior, ar fi preluat materiale obținute din acel cont și le-ar fi publicat pe rețelele sociale ale victimei, cu intenția de a se răzbuna.

Georgiana Naghel ar fi agresat o victimă, ca formă de „pedeapsă”

Referitor la acuzațiile de instigare la loviri sau alte violențe, anchetatorii rețin că, în octombrie 2021, o tânără ar fi fost agresată după ce ar fi refuzat să mai realizeze materiale cu tentă pornografică și ar fi cerut să părăsească un imobil din județul Ilfov. Potrivit procurorilor, la presupusa instigare a lui Tristan Tate, Georgiana Manuela Naghel ar fi recurs la acte de violență asupra victimei, ca formă de „pedepsire”.

În iunie 2023, DIICOT i-a trimis în judecată pe Andrew Tate și Tristan Tate, cetățeni cu dublă naționalitate, britanică și americană, sub acuzații grave precum constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la sisteme informatice și acte de violență.

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi atras mai multe tinere prin metoda „loverboy”. Astfel, au profitat de vulnerabilitatea acestora. Frații Tate le-ar fi cazat pe tinere în diverse locații, unde ar fi fost supravegheate și coordonate. Potrivit procurorilor, victimele ar fi fost determinate să realizeze conținut pornografic distribuit ulterior pe platforme online contra cost.

În decembrie 2024, instanța a anulat rechizitoriul inițial, iar dosarul a fost returnat la DIICOT pentru reluarea cercetărilor.

În prezent, ancheta este în desfășurare. Procurorii au extins investigațiile și în cazul lui Andrew Tate, adăugând noi acuzații. Printre acestea se numără traficul de persoane, spălare de bani și incitare la ură sau discriminare.

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