Andrew Tate a schimbat foaia! Milionarul a lăsat Koenigsegg-ul acasă și a scos Lamborghini-ul purpuriu la Athénée

De data aceasta, Andrew Tate, influencer, luptător MMA și „global troublemaker”, a fost surprins de CANCAN.RO de unul singur, fără vreo brunetă sau șatenă în dreapta. Și-o fi luat și el o zi liberă, că e greu să satisfaci simultan și atâtea femei, dar și atâția tineri bărbați care vor să afle cum să devină niște mini-Tate, pe platforma de man-schooling a lui Cobra Tate.

Cel mai mare hustler al planetei e la volanul unui Lamborghini Revuelto, succesorul Aventadorului. Cobra Tate mai are multe mașini, cea mai celebră fiind Koenigsegg Jesko, supercar evaluat la 4 milioane de euro. Acest Revuelto e ceva modest pe lângă supercarul turcoaz.

Mașina dispune de un motor V12 aspirat normal (nu e bine să forțezi cilindrii) de 6,5 litri, ce dezvoltă peste 800 cai-putere. Nu vă apucați să calculați RCA-ul, că n-are sens. Pe lângă asta, Revuelto vine și cu motoare electrice și o baterie de 3,8 kW, ca să ruleze silențios și să nu trezească fetele când ajunge acasă în Voluntari, la marginea comunei unde se află „compound-ul” în care locuiesc Andrew Tate și fratele lui, Tristan.

După ce a fost întâmpinat de bodyguarzi ca un maharajah al virilității, Andrew Tate coboară tacticos din Lamborghini, ținând la piept o borsetă cu lucruri esențiale pentru o scurtă ieșire în oraș. Traversează și se așează la cafeneaua de la InterContinental AthéNéE Palace, unde petrece câteva minute bune. Mogulul nu face altceva decât să urmărească lumea bună care trece pe bulevard, sau mașinile care fac stânga pe Calea Victoriei.

Cel mai probabil, Cobra Tate se gândește la o altă schemă bănoasă din care să profite el și fratele său Tristan, pe care îl cooptează mereu în planurile sale. Exclus ca Andrew să fi avut vreun date și fata să-i fi tras clapa, cum se zice pe românește. Nimeni nu-i trage clapa lui Cobra Tate, asta ar anula toate principiile sale de viață. Cel mai probabil a decis să ia o pauză, să-și bea cafeluța și să mai vadă niște oameni, pentru că în fundătura din Voluntari unde locuiește nu prea circulă lumea, de asta are nevoie să mai iasă.

Întâmplător sau nu, Cobra Tate pare să fi uitat de convocarea să se prezinte la DIICOT în dosarul în care este cercetat pentru anumite fapte de natură penală. La ce vreme frumoasă avem și mai ales la cât de bună e cafeaua pe bulevard, nici nu avea sens să-și strice ziua cu așa ceva!

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