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Gestul făcut de Neymar pentru victimele cutremurului din Venezuela. Ce mesaj a transmis fotbalistul

De: David Ioan 29/06/2026 | 21:51
Gestul făcut de Neymar pentru victimele cutremurului din Venezuela. Ce mesaj a transmis fotbalistul
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Neymar a devenit subiect de discuție internațională după ce a reacționat prompt la cutremurul puternic care a lovit Venezuela, un seism ce a afectat grav comunități întregi și a lăsat mii de familii fără locuințe. Fotbalistul brazilian s‑a implicat imediat în sprijinirea celor loviți de dezastru, gestul său fiind remarcat în presa sportivă și generalistă.

Seismul cu magnitudinea de 7,5, produs pe 24 iunie în apropierea localității Morón, a fost resimțit intens în mai multe regiuni ale Venezuelei din cauza adâncimii reduse. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite, numărul victimelor ar putea ajunge la zeci de mii, iar replicile au continuat să fie înregistrate în orele și zilele următoare.

Neymar, gest uriaș după cutremurul din Venezuela

În acest context, Neymar a decis să doneze 250.000 de dolari pentru a sprijini persoanele afectate. Fondurile sunt direcționate către achiziția de alimente de bază, apă potabilă, materiale medicale și amenajarea unor adăposturi temporare pentru familiile rămase fără locuințe. Sportivul a transmis pe rețelele de socializare un mesaj de solidaritate, afirmând că este alături de poporul venezuelean și publicând imagini cu zonele devastate.

La rândul ei, Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, s‑a alăturat eforturilor umanitare, aceasta donând 500.000 de dolari și contribuind la lansarea unei campanii de strângere de fonduri pentru victimele cutremurelor.

În timp ce echipele de intervenție continuă căutările, un nou seism, de această dată cu magnitudinea de 4,8, a fost înregistrat în statul Aragua. Autoritățile au raportat mai multe replici și mișcări seismice de intensitate redusă, pe fondul celor două cutremure majore de miercuri, evaluate la 7,2 și 7,5. Situația rămâne critică, iar operațiunile de salvare și sprijin umanitar continuă.

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