Neymar, tată pentru a 5-a oară! Fotbalistul și Bruna Biancardi au dezvăluit sexul bebelușului

Neymar și Bruna Biancardi au anunțat că vor deveni din nou părinți, dezvăluind că așteaptă o fetiță. Momentul a fost făcut public printr-un videoclip postat pe YouTube, care a atras rapid atenția fanilor și a devenit viral.

Cei doi, deja părinții a două fete, au ales să împărtășească vestea într-un cadru intim, alături de copiii lor și de familia extinsă a fotbalistului.(Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Gender reveal roz în clanul Neymar

Clipul surprinde atmosfera relaxată a unui picnic în aer liber, unde Neymar, Bruna, Mavie, Mel și Davi Lucca se joacă și se acoperă cu vopsea roz, marcând gender reveal-ul într-un mod simbolic. Fotbalistul a glumit în timpul filmării, spunând că „de azi înainte vor fi Spice Girls”. Bruna a distribuit momentul și pe Instagram, cu mesajul scurt: „Avem o veste”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Pentru Neymar, acesta va fi al cincilea copil. Pe lângă cele două fiice cu Bruna Biancardi, sportivul mai are un băiat, Davi Lucca, și o altă fetiță, Helena, născută în 2024 dintr-o relație anterioară. Familia starului brazilian continuă astfel să se mărească, într-un context în care viața lui personală rămâne intens urmărită.

Încă o fetiță pe drum

Pe plan sportiv, Neymar traversează o perioadă complicată. Potrivit marca.com, atacantul se recuperează după o accidentare la gambă suferită în luna mai, care l-a ținut departe de antrenamentele naționalei Braziliei. Stafful tehnic monitorizează evoluția lui, iar selecționerul a transmis că speră într-o revenire rapidă, având în vedere că recuperarea decurge bine.

În același timp, actualul turneu mondial ar putea reprezenta ultimul pentru fotbalist. Neymar și-a schimbat fotografia de profil de pe rețelele sociale cu mesajul „The last dance”, sugerând că ar putea renunța la echipa națională după acest ciclu competițional. Cu 79 de goluri marcate pentru Brazilia, rămâne unul dintre cei mai importanți jucători din istoria selecționatei.

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