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„Regina frumuseții” din Venezuela și iubitul ei, victimele cutremurelor de la finalul lunii iunie. Au fost găsiți sub dărâmături

De: Irina Vlad 02/07/2026 | 13:18
„Regina frumuseții” din Venezuela și iubitul ei, victimele cutremurelor de la finalul lunii iunie. Au fost găsiți sub dărâmături
Skarlent Rodriguez, supranumită „regina frumuseții”, și iubitul ei, Jose Castro, au murit în urma cutremurelor devastatoare care au lovit Venezuela la sfârșitul lunii iunie./ sursă foto: social media
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Skarlent Rodriguez, supranumită „regina frumuseții” din Venezuela, și iubitul ei, Jose Castro, au murit în urma cutremurelor devastatoare care au lovit Venezuela la sfârșitul lunii iunie.

Skarlent Rodriguez, și iubitul ei, Jose Castro, s-au numărat printre victimele care au fost găsite sub dărâmăturile apartamentului lor prăbușit în Venezuela, în urma celor două cutremure care au lovit țara pe 24 iunie.

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„Regina frumuseții”, care locuia în Florida și câștigase concursul „Miss Grand Orlando 2025”, și iubitul ei, Jose Castro, se aflau în Catia La Mar, statul La Guaira, când au avut loc cutremurele, în urma cărora au fost confirmate aproximativ 2.300 de decese, în timp ce aproape 50.000 de persoane erau date dispărute. Cadavrele lor au fost găsite după cinci zile.
Decesul cuplului a fost confirmat de familiile lor. Aceștia au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi costurile operațiunilor de căutare și recuperarea cadavrelor.

„Dorim să mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în căutarea celor dragi ai noștri, Skarlent Rodríguez și José Castro. Din păcate, astăzi, 29 iunie 2026, amândoi au fost găsiți fără suflare, unul lângă celălalt, împreună până la sfârșit.  Procesul de căutare și recuperarea cadavrelor lor a fost extrem de costisitor.

Din acest motiv, facem apel la toți cei care le-au fost alături lui Skarlent și José în aceste momente dureroase să distribuie această campanie de strângere de fonduri și să ajute la acoperirea cheltuielilor de înmormântare, care au crescut semnificativ din cauza acestei tragedii. Orice contribuție, oricât de mică ar fi, are o semnificație profundă. Vă mulțumim că ne sunteți alături în această durere.”, se menționează în mesaj.

Organizația Miss Grand International, organizația-mamă din care face parte concursul la care a participat Skarlent Rodriguez, a transmis, de asemenea, condoleanțe familiei lui Rodriguez.

„Cu profundă tristețe, plângem moartea tragică a lui Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, în urma cutremurului devastator care a lovit Venezuela. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei sale, celor dragi și tuturor celor afectați de această catastrofă sfâșietoare. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de poporul venezuelean în aceste momente dificile. Fie ca aceștia să găsească putere, alinare și unitate pe măsură ce vor trece prin zilele care vor urma,” se arată într-un comunicat publicat miercuri, 1 iulie.

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