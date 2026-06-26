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Soția lui Hector ”Kike” Bello a murit în timpul cutremurelor din Venezuela protejându-și fiica

De: Anca Chihaie 26/06/2026 | 11:34
Soția lui Hector ”Kike” Bello a murit în timpul cutremurelor din Venezuela protejându-și fiica
Foto: social media
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Două cutremure puternice, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, au lovit miercuri după-amiază Venezuela, provocând distrugeri masive în mai multe regiuni ale țării și declanșând o criză umanitară de amploare. Seismele au dus la prăbușirea clădirilor, avarierea infrastructurii și la un număr mare de victime, în timp ce echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături.

Bilanțul provizoriu indică aproximativ 235 de persoane decedate și peste 4.300 de răniți, iar autoritățile avertizează că aceste cifre ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare avansează. Numeroși oameni sunt încă dați dispăruți, existând suspiciunea că se află blocați sub ruinele clădirilor prăbușite. În mai multe zone afectate, inclusiv în orașul-port La Guaira și în capitala Caracas, situația rămâne critică, iar multe familii au rămas fără locuințe.

Soția lui Hector ”Kike” Bello a murit în timpul cutremurelor din Venezuela

Seismele au fost resimțite puternic într-un interval foarte scurt, amplificând pagubele și reducând timpul de reacție al populației. Clădiri rezidențiale și structuri publice au cedat în urma mișcărilor tectonice, iar infrastructura locală a fost grav afectată. Drumurile blocate și întreruperile de utilități au îngreunat accesul echipelor de intervenție în zonele cele mai lovite.

Soția fotbalistului venezuelean Héctor „Kike” Bello și-a pierdut viața în timpul cutremurelor puternice care au lovit Venezuela, după ce a încercat să își salveze fiica în momentul prăbușirii clădirii în care se aflau.

Tragedia s-a produs în urma celor două seisme majore, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, care au zguduit mai multe regiuni ale țării și au provocat distrugeri extinse, victime și haos în comunitățile afectate. În clipa în care imobilul a cedat, femeia și-a strâns copilul la piept, protejând-o cu propriul corp în încercarea de a-i salva viața.

Echipele de intervenție au găsit ulterior trupul neînsuflețit al mamei sub dărâmături, iar în apropiere fetița, în viață, protejată de gestul disperat al acesteia. Copilul a fost transportat la spital, unde se află sub supraveghere medicală, starea ei fiind stabilă.

Cutremurele au provocat un bilanț devastator la nivel național, cu sute de victime și mii de răniți, iar autoritățile continuă operațiunile de căutare-salvare în mai multe zone afectate, inclusiv în La Guaira și Caracas. Numeroase clădiri s-au prăbușit, iar infrastructura a fost grav afectată, lăsând mii de oameni fără adăpost.

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