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Cutremure în lanț, în România. Unde s-au înregistrat cele 3 seisme și ce magnitudine au avut

De: Andreea Stăncescu 10/06/2026 | 09:08
Cutremure în lanț, în România. Unde s-au înregistrat cele 3 seisme și ce magnitudine au avut
Trei curtremure au avut loc în România
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România a fost zguduită, în decursul zilei de ieri, 9 iunie 2026, de trei seisme de intensitate redusă, înregistrate de specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Deși magnitudinile au fost mici și nu au existat efecte asupra populației sau infrastructurii, succesiunea rapidă a acestor mișcări tectonice a atras atenția celor care monitorizează activitatea seismică din țară.

Potrivit datelor oficiale, cele trei cutremure au avut magnitudini cuprinse între 2,1 și 2,8 grade pe scara Richter și s-au produs în două dintre regiunile cunoscute pentru activitatea tectonică: zona Vrancea și regiunea Moldova.

Trei cutremure într-o singură zi

Cel mai puternic dintre seisme a fost înregistrat în cursul dimineții, la ora 07:46:34 în județul Buzău, în zona seismică Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 2,8 grade și s-a produs la o adâncime de peste 100 de kilometri. Epicentrul a fost localizat în apropierea municipiilor Buzău și Focșani, două orașe aflate frecvent în aria de influență a cutremurelor generate de această regiune.

Câteva ore mai târziu, un nou seism a fost detectat tot în zona Vrancea. De această dată, magnitudinea a fost de 2,3 grade, iar mișcarea tectonică s-a produs la aproape 80 de kilometri adâncime. Specialiștii precizează că astfel de cutremure sunt obișnuite pentru această regiune și fac parte din activitatea seismică normală a zonei.

Seara, un al treilea cutremur a fost raportat în județul Galați. Acesta a avut o magnitudine de 2,1 grade și s-a produs la o adâncime redusă, de aproximativ 15 kilometri. Epicentrul a fost localizat în apropierea municipiului Bârlad și la nord-est de Focșani.

În timp ce România a înregistrat doar seisme slabe, începutul lunii iunie a fost marcat de un cutremur puternic în Filipine. Seismul, cu magnitudinea de 7,8 grade, a provocat victime și pagube importante, determinând autoritățile să emită o alertă de tsunami și să le recomande locuitorilor din zonele de coastă să se refugieze în locuri sigure și la altitudini mai mari.

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