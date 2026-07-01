Angelina Jolie s-a izolat după divorțul de Brad Pitt. Niciun bărbat n-a mai cucerit-o: „Nu am mai ieșit la întâlniri”

Una dintre cele mai dorite și admirate femei de pe planetă, Angelina Jolie (51 de ani), a povestit, pentru prima oară cu o sinceritate debordantă, despre viața ei amoroasă. Actrița a recunoscut că viața ei nu a fost ușoară după divorțul de Brad Pitt și că abia acum începe să se vindece.

Despărțirea legendarului cuplu s-a transformat într-un adevărat război de uzură în tribunale. Timp de opt ani de zile, cei doi titani ai cinematografiei au fost la cuțite, semnând actele finale de divorț abia în decembrie 2024. Pentru Angelina, această perioadă a reprezentat un coșmar juridic și emoțional care a lăsat-o cu răni adânci.

Angelina Jolie s-a izolat după divorțul de Brad Pitt

Actrița a recunoscut că s-a izolat complet pe plan sentimental pentru a se dedica exclusiv celor șase copii: Maddox (24 de ani), Pax (22 de ani), Zahara (21 de ani), Shiloh (20 de ani) și gemenii Knox și Vivienne (17 ani). Vedeta a povestit că traumele suferite au făcut-o să pună lacătul pe inimă și să lase dragostea pe ultimul loc. Angelina Jolie a spus că abia acum este pregătită să iasă la întâlniri și să își refacă viața.

„Ca să fiu sinceră, nu am mai ieșit la întâlniri de când am divorțat, adăugându-se un deceniu de atunci. Așa că mi s-a întipărit în minte ideea că acest aspect nu este centrat în viața mea, devreme ce mă concentrez pe copiii mei și pe familie. Lucrurile se schimbă, dar într-un mod la care nu mă așteptam. Nu simt că am 51 de ani și încep să mă gândesc la bătrânețe. Mă gândesc că trebuie să trăiesc din nou. Să fiu liberă din nou. Într-un mod în care, poate, viața m-a frânt puțin”, a spus Angelina.

Nu mai are încredere în bărbați

Chiar dacă actrița simte că a sosit momentul să își reia viața în propriile mâini și să zâmbească din nou, secretele din spatele ușilor închise arată că rănile nu s-au vindecat complet. Oameni din cercul extrem de restrâns al vedetei au dat din casă și au dezvăluit că frica de a fi rănită din nou o blochează în fața unei eventuale noi idile.

Surse din anturajul actriței au povestit că aceasta nu se grăbește sub nicio formă să înceapă o relație serioasă în viitorul apropiat. Conform acestora, marii dive de la Hollywood îi este în continuare extrem de greu să mai aibă încredere în bărbați după tot ceea ce a îndurat în timpul mariajului și al procesului cu Brad Pitt.

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