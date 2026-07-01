Acasă » Știri » Angelina Jolie s-a izolat după divorțul de Brad Pitt. Niciun bărbat n-a mai cucerit-o: „Nu am mai ieșit la întâlniri”

Angelina Jolie s-a izolat după divorțul de Brad Pitt. Niciun bărbat n-a mai cucerit-o: „Nu am mai ieșit la întâlniri”

De: Emanuela Cristescu 01/07/2026 | 12:36
Angelina Jolie s-a izolat după divorțul de Brad Pitt. Niciun bărbat n-a mai cucerit-o: „Nu am mai ieșit la întâlniri”
Angelina Jolie s-a izolat după divorțul de Brad Pitt. Niciun bărbat n-a mai cucerit-o: „Nu am mai ieșit la întâlniri”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Una dintre cele mai dorite și admirate femei de pe planetă, Angelina Jolie (51 de ani), a povestit, pentru prima oară cu o sinceritate debordantă, despre viața ei amoroasă. Actrița a recunoscut că viața ei nu a fost ușoară după divorțul de Brad Pitt și că abia acum începe să se vindece.

Despărțirea legendarului cuplu s-a transformat într-un adevărat război de uzură în tribunale. Timp de opt ani de zile, cei doi titani ai cinematografiei au fost la cuțite, semnând actele finale de divorț abia în decembrie 2024. Pentru Angelina, această perioadă a reprezentat un coșmar juridic și emoțional care a lăsat-o cu răni adânci.

Angelina Jolie s-a izolat după divorțul de Brad Pitt

Actrița a recunoscut că s-a izolat complet pe plan sentimental pentru a se dedica exclusiv celor șase copii: Maddox (24 de ani), Pax (22 de ani), Zahara (21 de ani), Shiloh (20 de ani) și gemenii Knox și Vivienne (17 ani). Vedeta a povestit că traumele suferite au făcut-o să pună lacătul pe inimă și să lase dragostea pe ultimul loc. Angelina Jolie a spus că abia acum este pregătită să iasă la întâlniri și să își refacă viața.

Angelina Jolie s-a izolat după divorțul de Brad Pitt. Niciun bărbat n-a mai cucerit-o: „Nu am mai ieșit la întâlniri”
Angelina Jolie s-a izolat după divorțul de Brad Pitt. Niciun bărbat n-a mai cucerit-o: „Nu am mai ieșit la întâlniri”

„Ca să fiu sinceră, nu am mai ieșit la întâlniri de când am divorțat, adăugându-se un deceniu de atunci. Așa că mi s-a întipărit în minte ideea că acest aspect nu este centrat în viața mea, devreme ce mă concentrez pe copiii mei și pe familie. Lucrurile se schimbă, dar într-un mod la care nu mă așteptam. Nu simt că am 51 de ani și încep să mă gândesc la bătrânețe. Mă gândesc că trebuie să trăiesc din nou. Să fiu liberă din nou. Într-un mod în care, poate, viața m-a frânt puțin”, a spus Angelina.

Nu mai are încredere în bărbați

Chiar dacă actrița simte că a sosit momentul să își reia viața în propriile mâini și să zâmbească din nou, secretele din spatele ușilor închise arată că rănile nu s-au vindecat complet. Oameni din cercul extrem de restrâns al vedetei au dat din casă și au dezvăluit că frica de a fi rănită din nou o blochează în fața unei eventuale noi idile.

Surse din anturajul actriței au povestit că aceasta nu se grăbește sub nicio formă să înceapă o relație serioasă în viitorul apropiat. Conform acestora, marii dive de la Hollywood îi este în continuare extrem de greu să mai aibă încredere în bărbați după tot ceea ce a îndurat în timpul mariajului și al procesului cu Brad Pitt.

VEZI ȘI: Ritualul Angelinei Jolie pentru un ten sănătos. Ingredientul de lux pe care actrița îl folosește

Angelina Jolie, nerăbdătoare să se mute în Europa. Actrița „nu-și mai recunoaște țara”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Știri
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul
Știri
Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza furtunilor pot susține examenul la ora 13:00
Mediafax
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza...
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoză de ultimă oră de la ANM
Gandul.ro
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul...
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
Digi24
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de...
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Mediafax
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Parteneri
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră impresionantă în medicină
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și Dan Giuvelic: „L-am întrebat câți ani are și am zis aoleu”
Click.ro
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și Dan Giuvelic: „L-am întrebat câți ani...
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care nu a intervenit
Digi 24
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care...
Starea de criză la pompă A EXPIRAT de astăzi. Cât costă ACUM litrul de motorină în România?
Promotor.ro
Starea de criză la pompă A EXPIRAT de astăzi. Cât costă ACUM litrul de motorină...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
go4it.ro
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoză de ultimă oră de la ANM
Gandul.ro
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care vor fi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul
Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul
Ileana Sterp a anunțat divorțul de Daniel: ”Vom merge pe drumuri separate”
Ileana Sterp a anunțat divorțul de Daniel: ”Vom merge pe drumuri separate”
Tzancă Uraganu, mesaj dur pentru tatăl din Iași care și-a uitat fiica în mașina la 40 de grade: ...
Tzancă Uraganu, mesaj dur pentru tatăl din Iași care și-a uitat fiica în mașina la 40 de grade: „Ar fi putut să se întâmple o tragedie, iar el mai avea și nervi”
De ce unele clipuri create cu AI par aproape reale, iar altele arată evident generate
De ce unele clipuri create cu AI par aproape reale, iar altele arată evident generate
Tatăl actriței Daveigh Chase reacționează după moartea acesteia. „Nu mă surprinde, era de așteptat”
Tatăl actriței Daveigh Chase reacționează după moartea acesteia. „Nu mă surprinde, era de așteptat”
Vezi toate știrile