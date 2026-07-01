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Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul

De: Andreea Stăncescu 01/07/2026 | 13:15
Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul
Ce a pățit un polițist care dirija traficul / Sursa foto: Pexels
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O întâmplare care acum stârnește zâmbete s-ar fi putut transforma cu ușurință într-un incident grav din cauza unei simple neatenții. Totul s-a petrecut într-o intersecție aglomerată, unde un polițist dirija traficul, fără să bănuiască faptul că în doar câteva secunde va fi nevoit să intervină într-o situație cu totul neașteptată.

Momentul a fost surprins de camera de bord a unui șofer aflat în trafic. În imagini se poate observa cum un conducător auto oprește mașina pe trotuar, chiar în apropierea intersecției. După ce a coborât și și-a văzut de drum, vehiculul a rămas nesupravegheat. Problema a fost că șoferul a uitat să asigure mașina corespunzător înainte de a pleca.

Polițistul a fost surprins de ce se întâmplă

La scurt timp după ce proprietarul s-a îndepărtat, autoturismul a început să se deplaseze singur cu spatele, îndreptându-se încet spre intersecție. Mașina a trecut chiar pe lângă polițistul aflat în mijlocul carosabilului, care a observat imediat că ceva nu este în regulă.

Surprins de scenă, agentul a urmărit vehiculul și a realizat rapid că la volan nu se află nimeni. Îngrijorat că mașina ar putea lovi un pieton sau un alt participant la trafic, acesta a alergat spre autoturism și a încercat să deschidă portiera pentru a trage frâna. Din păcate, ușile erau încuiate, iar accesul în interior era imposibil.

Sursa foto: Tiktok / ivnicoara

Cum vehiculul se deplasa cu viteză redusă, polițistul nu a renunțat. Alături de un alt șofer aflat în zonă, s-a poziționat în fața mașinii și a reușit să îi oprească înaintarea înainte ca aceasta să ajungă în intersecție sau să provoace vreun accident. Deși acum este doar o filmare, o mică neatenție a șoferului putea să ducă la o tragedie în cazul în care s-ar fi aflat un pieton în zonă.

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Amendă de 495 lei pentru toți șoferii care fac această manevră pe șoselele din România, în 2026. Puțini știu că este interzisă de Codul Rutier

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