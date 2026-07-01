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EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ediție specială: Andrei Nicolescu vine în emisiune și anunță ce transferuri mai face Dinamo!

De: Irina Vlad 01/07/2026 | 13:55
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ediție specială: Andrei Nicolescu vine în emisiune și anunță ce transferuri mai face Dinamo!
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„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu îl au ca invitat special pe Andrei Nicolescu. Președintele lui Dinamo vine în studio și vorbește despre subiectele momentului: ce transferuri urmează, ce se întâmplă cu sigla clubului și diferențele dintre noul antrenor, Nuno Campos, și Zeljko Kopic.

Discutăm și despre ce jucători pleacă de la Dinamo și despre ce bani intră și ies din club. Aflăm și investițiile pentru noul obiectiv al echipei. Pregătiți-vă cu întrebări, emisiunea este interactivă! Azi, miercuri, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.
Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

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