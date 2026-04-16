Ce spune Grasu XXL despre divorțul de Laura Andreșan. Cei doi s-au despărțit după ce au devenit părinți

Grasu XXL a fost mereu rezervat atunci când a venit vorba despre viața personală, preferând să țină departe de ochii publicului detaliile intime. Cu toate acestea, în timp, au ieșit la iveală câteva informații despre relația sa cu Laura Andreșan, alături de care a trăit o poveste de dragoste de lungă durată.

Cei doi au format un cuplu încă din 2008, iar relația lor a evoluat timp de 12 ani, fiind construită în jurul ideii de familie. Au devenit părinți, însă la scurt timp după acest moment important, lucrurile au început să se schimbe. În 2020, au decis să divorțeze, o hotărâre dificilă, mai ales în contextul în care aveau un copil împreună.

Grasu XXL a lăsat să se înțeleagă că separarea a fost una extrem de dureroasă pentru el și că nu și-ar fi dorit să ajungă în acest punct. A explicat că, atunci când există un copil, deciziile devin mult mai apăsătoare, fiind însoțite de sentimente de vinovăție și de dorința de a proteja echilibrul familiei. Din perspectiva lui, ar fi preferat să continue relația, însă situația nu a mai permis acest lucru.

„Când e un copil la mijloc, apar niște sentimente de vinovăție și de o parte, și de alta. Adică, nu vreau să zic că a fost vina cuiva (…) Nu a fost nimic mai greu pentru mine în viața asta decât momentul ăsta. Cumva, acum ne-am obișnuit. Eu aș fi rămas, dar Laura a zis că nu se mai poate”, a declarat Grasu XXL.

Ce a spus Laura Andreșan despre divorțul de rapper

Pe de altă parte, Laura Andreșan a oferit o perspectivă diferită asupra despărțirii. Ea a recunoscut că inițiativa separării i-a aparținut, explicând că trecea printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere emoțional. Se confrunta cu schimbările aduse de perioada de după naștere, dar și cu pierderea tatălui, o experiență care a afectat-o profund. În același timp, relația era deja tensionată, iar conflictele deveniseră tot mai frecvente.

„Sper să nu rănesc pe nimeni, în special pe Dragoș și pe Maria când o să fie mai mare. Când va fi mai mare și va vedea înregistrarea asta, o să știe. Eu l-am părăsit pe Dragoș. Eu am plecat, eu am vrut separarea, divorțul, eu am luat decizia. Ulterior, Dragoș a depus efort, cel puțin așa părea. Încerca să mă readucă în casa pe care o construisem. Dar eu am pus stop, eu am inițiat despărțirea. Eu nu mai sunt femeia care a intrat în relație și care a fost în relația cu Dragoș. În momentul despărțirii eram în postpartum. Tata murise, a fost un doliu groaznic. Noi deja eram în certuri. Eu, dacă nu plecam în acel moment, mă anihilam. Era opțiunea mea“, a dezvăluit Laura Andreșan în trecut.

