Ce nu știa publicul despre Valentin Sanfira. Dezvăluiri din culise după divorțul de Codruța Filip

Aproape o lună după ce vestea divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a devenit publică, apropiați ai artistului vorbesc pentru prima dată despre relația celor doi și despre comportamentul cântărețului înainte și în timpul mariajului.

Separarea a fost anunțată de Codruța, care a afirmat că întreaga relație ar fi fost „o minciună”, iar reacțiile din showbiz au alimentat și mai mult interesul public.

Ce nu știa publicul despre Valentin Sanfira

În timp ce Valentin Sanfira își continuă viața și a apărut deja în compania altei femei, prieteni ai artistului susțin că anumite aspecte din trecutul său sentimental nu ar fi fost cunoscute publicului. Declarațiile lor conturează o imagine diferită față de cea percepută până acum.

Lavinia Tîrzianu, apropiată a fostului cuplu, afirmă că artistul nu obișnuia să aibă relații de lungă durată înainte de căsătorie.

„Nu avea relații din astea statornice de un an sau doi, era așa, mai diversificat, ca să spun direct. Chiar mi-a spus el în culise că nu i-a pus niciuna capac până nu o să găsească ceva potrivit”, a declarat aceasta, sugerând că stilul său de viață sentimental era unul instabil.

Dezvăluiri din culise după divorțul de Codruța Filip

Designerul Florin Burescu, un alt apropiat al celor doi, susține că durata relației dintre Valentin și Codruța ar fi fost diferită față de cea prezentată public.

„Ei nu au nouă ani împreună, au șapte ani, vă spun sigur pentru că eram acolo când s-au cunoscut. Au avut doi ani de relație și apoi cinci ani de la semnarea actelor în fața stării civile. Între timp a existat și o altă relație, nu a fost doar o singură poveste înainte de Codruța”, a precizat acesta.

Burescu mai spune că artistul avea criterii clare în ceea ce privește partenera ideală.

„Era genul de om care spunea clar că vrea o fată cuminte, cu un anumit trecut și o anumită educație. Spunea mereu că vine de la țară și că pentru el contează foarte mult aceste lucruri”, a adăugat designerul, subliniind că preferințele lui Sanfira erau bine definite.

