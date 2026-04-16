Inițiativă rară în România! Elevii primesc masă caldă din cartofii cultivați de primărie

De: David Ioan 16/04/2026 | 20:04
Primăria din Horodnic de Sus, județul Suceava, a implementat o inițiativă neobișnuită pentru a asigura o masă caldă sănătoasă celor 680 de elevi din localitate, punând la punct un sistem propriu de cultivare a cartofilor.

Administrația condusă de primarul Valentin Luța a pus la dispoziție cinci hectare de teren, iar producția estimată, de aproximativ 20 de tone pe hectar, ar putea acoperi necesarul anual pentru programul alimentar al copiilor.

Primarul subliniază caracterul unic al proiectului la nivel național.

„Suntem singura primărie din țară care cultivă cartofi pentru copiii comunității. Vreau să mai văd un coleg în țara asta care face așa ceva”, a declarat Valentin Luța.

Acesta afirmă că inițiativa, aflată în derulare de cinci ani, urmărește promovarea unei alimentații cât mai curate.

„680 de copii mănâncă în fiecare zi o masă caldă. Primul câștig este că noi controlăm ceea ce plantăm. Nu dăm azoturi, numai gunoi de grajd și îngrășăminte verificate. Nu dăm ierbicide. Acesta e obiectivul principal: o masă cu adevărat sănătoasă, nu doar pe hârtie sănătoasă”, a explicat edilul.

Întregul proces agricol este gestionat direct de administrația locală, de la plantare până la recoltare. Primarul supraveghează lucrările pe teren, iar viceprimarul se ocupă de utilaje.

„Suntem o echipă mică, dar muncim împreună pentru binele copiilor”, a punctat Luța.

Proiectul este susținut financiar în principal din bugetul local, întrucât fondurile alocate prin Programul pentru școli al României nu acoperă costurile reale.

„Nu primim nimic în afară de banii din Programul pentru școli al României, în sumă de 157.000 de lei. Restul, până la 1,3 milioane de lei, cât costă masa caldă pentru cei 680 de copii pentru un an de zile, completăm noi, din resurse proprii”, a precizat primarul.

Inițiativa rămâne un exemplu singular în România, evidențiind autosuficiența, implicarea comunității și preocuparea pentru alimentația sănătoasă a elevilor.

