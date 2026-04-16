Inovație în industria auto! Toaletă integrată sub scaun, brevetată în China

De: David Ioan 16/04/2026 | 18:22
Un producător auto din China a obținut un brevet pentru o toaletă integrată sub un scaun glisant al mașinii, care poate fi utilizată și prin comenzi vocale. Sistemul este destinat celor aflați în călătorii lungi, în camping sau în situațiile în care petrec nopți în vehicul.

Compania Seres, cunoscută pentru modelele sale electrice și pentru colaborarea cu Huawei la marca premium AITO, a primit aprobarea pentru această soluție tehnică la începutul lunii, potrivit unui site al administrației chineze.

Deși toaletele integrate nu sunt o noutate în vehicule precum rulotele sau anumite utilitare, noutatea proiectului Seres constă în integrarea discretă și în designul care permite utilizarea fără a afecta spațiul interior.

Documentația de brevet arată că toaleta poate fi folosită manual, prin deplasarea scaunului, sau prin comanda vocală „activează funcţia toaletă”. Inginerii notează că este destinată „utilizatorilor în timpul călătoriilor lungi, în camping sau în nopţile petrecute în habitaclu, printre alte situaţii”.

Sistemul include ventilație dedicată și un canal de evacuare care direcționează mirosurile în exterior, iar deșeurile sunt colectate într-un rezervor ce necesită golire periodică. Toaleta este echipată și cu un dispozitiv de încălzire care evaporă urina și deshidratează celelalte deșeuri.

„Integrarea toaletei sub scaunul glisant permite optimizarea utilizării habitaclului”, a precizat Seres în dosarul său.

Producătorii chinezi de vehicule electrice au introdus în ultimii ani funcții tot mai elaborate pentru a atrage cumpărătorii, precum karaoke integrat, mini-frigidere sau scaune cu masaj. Seres nu a anunțat încă lansarea unui model comercial echipat cu această tehnologie, iar rămâne neclar dacă astfel de vehicule vor ajunge pe piață.

CITEŞTE ŞI: Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște

Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București. Suma de pornire i-a surprins pe toți

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani
Știri
Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani
Concurenții de la Survivor se întorc în țară! Cine sunt finaliștii care se vor lupta pentru premiul de 100.000 de euro
Știri
Concurenții de la Survivor se întorc în țară! Cine sunt finaliștii care se vor lupta pentru premiul de…
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România....
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor. A intrat cu mașina într-un tren de pasageri
Adevarul
Șoc în fotbal: fostul portar Alex Manninger a murit într-un accident rutier îngrozitor....
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie care stagnează
Mediafax
Presa maghiară: Alegerile din Ungaria sunt oglinda în care se privește o Românie...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care nu l-am comandat”
Click.ro
Avertismentul unui român după vacanța petrecută în Egipt: „M-am ales cu un «suvenir» pe care...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan...
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte de atac
Promotor.ro
Americanii au lansat cea mai „parșivă” dronă. Inspirată de „peștele vampir” care urmărește ținta înainte...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
go4it.ro
Megastructură misterioasă veche de 6.200 de ani, descoperită în România
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Descopera.ro
Un bărbat a găsit cea mai mare peșteră din lume!
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste județe din România. Cine se...
