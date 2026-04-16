Inovație în industria auto! Toaletă integrată sub scaun, brevetată în China

Un producător auto din China a obținut un brevet pentru o toaletă integrată sub un scaun glisant al mașinii, care poate fi utilizată și prin comenzi vocale. Sistemul este destinat celor aflați în călătorii lungi, în camping sau în situațiile în care petrec nopți în vehicul.

Compania Seres, cunoscută pentru modelele sale electrice și pentru colaborarea cu Huawei la marca premium AITO, a primit aprobarea pentru această soluție tehnică la începutul lunii, potrivit unui site al administrației chineze.

Deși toaletele integrate nu sunt o noutate în vehicule precum rulotele sau anumite utilitare, noutatea proiectului Seres constă în integrarea discretă și în designul care permite utilizarea fără a afecta spațiul interior.

Documentația de brevet arată că toaleta poate fi folosită manual, prin deplasarea scaunului, sau prin comanda vocală „activează funcţia toaletă”. Inginerii notează că este destinată „utilizatorilor în timpul călătoriilor lungi, în camping sau în nopţile petrecute în habitaclu, printre alte situaţii”.

Toaletă integrată sub scaun, brevetată în China

Sistemul include ventilație dedicată și un canal de evacuare care direcționează mirosurile în exterior, iar deșeurile sunt colectate într-un rezervor ce necesită golire periodică. Toaleta este echipată și cu un dispozitiv de încălzire care evaporă urina și deshidratează celelalte deșeuri.

„Integrarea toaletei sub scaunul glisant permite optimizarea utilizării habitaclului”, a precizat Seres în dosarul său.

Producătorii chinezi de vehicule electrice au introdus în ultimii ani funcții tot mai elaborate pentru a atrage cumpărătorii, precum karaoke integrat, mini-frigidere sau scaune cu masaj. Seres nu a anunțat încă lansarea unui model comercial echipat cu această tehnologie, iar rămâne neclar dacă astfel de vehicule vor ajunge pe piață.

CITEŞTE ŞI: Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște

Ford Mondeo la preț de nimic, vândut de ANAF în București. Suma de pornire i-a surprins pe toți