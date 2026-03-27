Reducerea primăverii în Mega Image. Produsul ieftinit cu 65%: de la 214 lei, la 74.99 lei

Retailerul Mega Image vine în această primăvară cu o promoție atractivă pentru clienții săi. Detergentul Persil Color, în varianta Family Pack cu 100 de capsule, beneficiază de o reducere de 65%. Prețul produsului a scăzut semnificativ, de la 214,26 lei la doar 74,99 lei. Astfel, reprezintă o oportunitate excelentă pentru cei care vor să facă economii fără a renunța la calitate.

Reducerea oferită de Mega Image este parte din campania sezonieră de primăvară, ce aduce clienților numeroase promoții la diverse categorii de produse. Această scădere drastică de preț este menită să atragă cumpărătorii și să le ofere motive suplimentare să aleagă magazinul în momentul achizițiilor.

Oferta este valabilă până duminică

Prețul promoțional de 74,99 lei înseamnă un cost mediu de 0,75 lei pe fiecare capsulă, un preț extrem de competitiv în comparație cu oferta obișnuită de pe piață. Astfel, clienții pot beneficia de un detergent de calitate la un preț redus considerabil, ceea ce face această ofertă una dintre cele mai bune din această perioadă.

De precizat este că astfel de promoții sunt, în general, limitate în timp și în stoc. Este recomandat ca cei interesați să profite cât mai repede de această ocazie. Oferta pentru detergentul Persil Color Family Pack, cu 100 de capsule, este valabilă până duminică, 29 aprilie.

Mega Image continuă astfel să își consolideze poziția pe piața locală prin campanii promoționale care combină calitatea produselor cu prețuri accesibile, venind în întâmpinarea nevoilor consumatorilor care caută oferte avantajoase, mai ales într-un context economic dificil.

