Câți lei a ajuns să coste un singur ou în Mega Image. Reacția APC: „Au explodat prețurile”

Prețurile alimentelor continuă să urce accelerat în marile lanțuri de retail, iar ouăle devin un simbol tot mai vizibil al scumpirilor din ultima perioadă. În magazinele Mega Image, un ou de mărimea M se vinde la un preț exagerat de mare.

Asociația pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția că aceste prețuri ridicate nu sunt întâmplătoare și că situația reflectă un fenomen generalizat de creștere a costurilor din lanțul de producție, distribuție și comercializare. Reprezentanții APC spun că „prețurile au explodat” și că ouăle sunt doar un exemplu relevant al modului în care scumpirile treptate se acumulează în bugetele familiilor.

Câți lei a ajuns să coste un singur ou în Mega Image

În prezent, un ou de mărimea M se vinde cu 1,53 lei, chiar și în condițiile unui adaos comercial plafonat. Pentru un cofraj de șase ouă, clienții ajung să plătească 9,19 lei, sumă care îi surprinde pe mulți consumatori obișnuiți ca acest produs de bază să fie printre cele mai accesibile de la raft.

Scumpirea ouălor, un produs esențial în alimentația românilor, ridică numeroase întrebări privind sustenabilitatea costurilor pentru consumatorul obișnuit. Dacă în urmă cu doar câțiva ani un cofraj de șase ouă putea fi cumpărat fără probleme cu 4–5 lei, prețurile actuale au ajuns să fie aproape duble. În multe gospodării, ouăle sunt folosite atât în preparate zilnice, cât și în rețete care necesită cantități mai mari, ceea ce înseamnă că orice variație de preț se resimte imediat.

Pe de altă parte, economiștii avertizează că piața alimentară rămâne extrem de sensibilă la orice fluctuație externă, fie că vorbim despre creșterea costurilor de producție, fie despre perturbări în lanțul logistic internațional. Dacă aceste presiuni se mențin, este posibil ca prețurile să continue să crească, iar ouăle, ca și alte produse de bază, să ajungă la valori și mai mari în lunile următoare.

Foto: Facebook Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania

