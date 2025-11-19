Acasă » Știri » Câți lei a ajuns să coste un singur ou în Mega Image. Reacția APC: „Au explodat prețurile”

Câți lei a ajuns să coste un singur ou în Mega Image. Reacția APC: „Au explodat prețurile”

De: Anca Chihaie 19/11/2025 | 16:29
Câți lei a ajuns să coste un singur ou în Mega Image. Reacția APC: Au explodat prețurile

Prețurile alimentelor continuă să urce accelerat în marile lanțuri de retail, iar ouăle devin un simbol tot mai vizibil al scumpirilor din ultima perioadă. În magazinele Mega Image, un ou de mărimea M se vinde la un preț exagerat de mare.

Asociația pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția că aceste prețuri ridicate nu sunt întâmplătoare și că situația reflectă un fenomen generalizat de creștere a costurilor din lanțul de producție, distribuție și comercializare. Reprezentanții APC spun că „prețurile au explodat” și că ouăle sunt doar un exemplu relevant al modului în care scumpirile treptate se acumulează în bugetele familiilor.

Câți lei a ajuns să coste un singur ou în Mega Image

În prezent, un ou de mărimea M se vinde cu 1,53 lei, chiar și în condițiile unui adaos comercial plafonat. Pentru un cofraj de șase ouă, clienții ajung să plătească 9,19 lei, sumă care îi surprinde pe mulți consumatori obișnuiți ca acest produs de bază să fie printre cele mai accesibile de la raft.

Scumpirea ouălor, un produs esențial în alimentația românilor, ridică numeroase întrebări privind sustenabilitatea costurilor pentru consumatorul obișnuit. Dacă în urmă cu doar câțiva ani un cofraj de șase ouă putea fi cumpărat fără probleme cu 4–5 lei, prețurile actuale au ajuns să fie aproape duble. În multe gospodării, ouăle sunt folosite atât în preparate zilnice, cât și în rețete care necesită cantități mai mari, ceea ce înseamnă că orice variație de preț se resimte imediat.

TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar un geniu îi poate vedea pe toți
TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Pe de altă parte, economiștii avertizează că piața alimentară rămâne extrem de sensibilă la orice fluctuație externă, fie că vorbim despre creșterea costurilor de producție, fie despre perturbări în lanțul logistic internațional. Dacă aceste presiuni se mențin, este posibil ca prețurile să continue să crească, iar ouăle, ca și alte produse de bază, să ajungă la valori și mai mari în lunile următoare.

Foto: Facebook Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania

CITEȘTE ȘI: Reacția virală a unei turiste din Hamburg după ce a ajuns în București: ”De ce nu vorbește nimeni?!”

CITEȘTE ȘI: Magazinul din Germania care a invadat România! Prețurile mici au luat fața marilor branduri de haine

Tags:
Iți recomandăm
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”
Știri
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut și un anunț despre botez
Știri
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut și un anunț despre…
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de spălat? Explicația unui expert
Mediafax
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de...
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie
Gandul.ro
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui...
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
Digi24
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Un român a fost numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului
Mediafax
Un român a fost numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
Click.ro
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea:...
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore
Digi 24
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o...
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Digi24
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie
Gandul.ro
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce ...
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut ...
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut și un anunț despre botez
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Dr. Tudor Ciuhodaru, mesaj după moartea medicului controversat Flavia Groșan: „În acest domeniu, ...
Dr. Tudor Ciuhodaru, mesaj după moartea medicului controversat Flavia Groșan: „În acest domeniu, solicitarea este maximă”
Vezi toate știrile
×