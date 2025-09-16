ALERTĂ alimentară: condiment vândut în România, contaminat cu insecticid. Nu îl consumați!

Este alertă alimentară în România! Un condiment a fost retras de pe rafturile magazinelor Mega Image, Kaufland, Profi și Selgros după ce a fost contaminat cu un insecticid interzis, a informat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Iată despre ce este vorba!

Este vorba despre retragerea de pe rafturile magazinelor Kaufland, Profi, Mega Image și Selgros a condimentului ”Kamis Cuișoare, 10g”, după ce în lotul 0002791365 (cu termen de valabilitate până pe 17 februarie 2028) au fost descoperite niveluri neconforme de insecticid clorpirifos. Pentru prevenirea oricărui pericol, consumatorii sunt îndemnați să nu îl consume și să returneze produsul în magazinele din care a fost achiziționat.

Alertă alimentară în Kaufland, Mega Image, Profi și Selgros

Potrivit comunicatelor retailerului Mega Image, oficialii solicită clienților să returneze produsul în magazinele din care a fost achiziționat, prezentând bonul fiscal. Rambursarea se face integral până la data de 26 septembrie 2025. Reprezentanții magazinelor Profi au transmis că au retras deja produsul din toate punctele de vânzare.

Reprezentanții ”Kamis” au decis rechemarea întregului lor afectat deoarece: ”siguranța consumatorilor este prioritatea princiaplă”. Aceștia susțin că returnarea produsului se poate face și fără bon fiscal, iar valoarea produsului va fi rambursată integral.

În urmă cu 5 ani, Comisia Europeană a adoptat în mod oficial regulamente care vizează interzicerea insecticidului clorpirifos – utilizat frecvent în agricultură pentru controlul dăunătorilor din sol și culturi. Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) a ajuns la concluzia că acest insecticid nu are o limită posibilă de siguranță și nu îndeplinește criteriile de sănătate umană pentru reînoirea pe piața europeană.

Oamenii de știință de la agenția Parma și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilele efecte genotoxice și neurologice în cursul dezvoltării și au spus că „nu poate fi stabilit un nivel de expunere sigur sau o valoare de referință toxicologică pentru această substanță”. Clorpirifosul este un insecticid organofosfat care se comportă ca o otravă – prin ingestie și ca fumigant. Acesta poate afecta sănătatea neurologică și dezvoltarea copiilor.

