Cum arată casa Adrianei Bahmuțeanu din centrul Bucureștiului. A investit mult pentru a o transforma complet: „Am luat-o de la zero”

În urmă cu ani de zile, Adriana Bahmuțeanu făcea o investiție importantă. Aceasta a achiziționat o casă veche, în centrul Capitalei, pe care a renovat-o complet. A fost vorba de multă muncă, mulți bani, însă rezultatul a fost pe gustul vedetei. După divorțul de Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu s-a mutat în această casă și locuiește în ea și în prezent. Cum arată casa vedetei din centrul Bucureștiului?

În tinerețe, Adriana Bahmuțeanu a fost prevăzătoare și a decis să își cumpere o casă. Cum are o pasiune pentru casele vechi, fix asta a ales, deși știa că e nevoie de o investiție destul de mare. Atunci când și-a cumpărat locuința, aceasta nu mai fusese renovată de mai bine de 40 de ani, așa că Adriana Bahmuțeanu a avut mult de muncă. Renovarea completă a durat un an și jumătate.

„Am cumpărat casa în tinerețe. Mie îmi plac vechiturile, casele vechi. Când am găsit această casă arăta ca o peșteră, nu mai fusese renovată de 40 de ani. Am schimbat țevăraie, am pus centrală, am schimbat bucătăria care era undeva în spate. Am unit două camere și am făcut un living. Practic am luat-o de la zero cu această casă. Am rașchetat pereții până la cărămidă, am pus vată minerală. A rămas instalația de gaz. Nici nu mai contează cât a costat și câți bani am băgat în ea, pentru mine e căsuța în care mă simt bine”, povestea Adriana Bahmuțeanu, în urmă cu ceva timp.

Cum arată casa Adrianei Bahmuțeanu din centrul Bucureștiului

După divorțul de Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu s-a mutat în casa din centru Capitalei și acolo locuiește și acum. Vedeta a făcut renovări serioase pentru a transforma spațiul în unul pe gustul ei. Din două camere a făcut un living spațios, soba de aici a înlocuit-o cu un șemineu elegant.

De asemenea, la loc de cinste, în living, dar și în restul camerelor, stau și numeroase fotografii cu băieții săi. Întreaga casă este „împodobită” cu fotografii, icoane și tablouri. Tot în living tronează și o canapea mare, locul unde bruneta se relaxează.

Casa Adrianei Bahmuțeanu păstrează în continuare un stil vintage, iar pentru mulți ani bruneta a locuit aici singură. După ce s-a cuplat cu George Restivan, cei doi au continuat să locuiască împreună în casa acesteia, însă acum vedeta plănuiește să se mute. Vrea să renunțe la România și să se mute în America, acolo unde este stabilit soțul său.

„Vreau să mă mut în Statele Unite. Asta pentru că acolo e soțul meu, acolo e familia mea și, în altă ordine de idei, pe mine statul român nu mă mai reprezintă. (…) Am iubit România 50 de ani, mi-aș fi dat viața pentru țara mea, dar acum îmi dau seama că este atât de multă corupție încât nu merită să fac asta. Și mai bine merg în America, stau cu familia mea, îmi trăiesc viața cât mai am, că sunt la a doua tinerețe”, declara recent Adriana Bahmuțeanu.

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