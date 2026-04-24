Adriana Bahmuțeanu a rămas fără bani și fără bilet pe aeroportul Charles de Gaulle. Ce s-a întâmplat

De: David Ioan 24/04/2026 | 10:14
Adriana Bahmuțeanu a trecut printr-o situație dificilă în timpul călătoriei sale de întoarcere din Statele Unite, unde petrecuse Sărbătorile Pascale alături de soțul ei, George Restivan.

După un zbor lung din San Francisco, vedeta a ajuns pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, unde s-a confruntat cu o problemă neașteptată. Din cauza unei confuzii legate de zborurile către București, ea a pierdut avionul și s-a trezit blocată în aeroport, fără bani și fără un bilet valid pentru a continua drumul spre România.

Adriana Bahmuțeanu a explicat că incidentul a pornit de la o încurcătură între curse operate de companii aeriene diferite, care aveau plecări apropiate spre București. Oboseala acumulată în urma zborului transatlantic și lipsa somnului au contribuit la confuzie.

„Am pierdut un avion, l-am confundat cu alt avion. L-am pierdut, drept urmare fac o noapte albă aici, pe aeroportul Charles de Gaulle. Tocmai mi-am luat biletul, ultimul bilet, și vin în țară”, a spus aceasta, explicând că situația a forțat-o să rămână peste noapte în aeroport.

Vedeta a povestit că zborul din Statele Unite a fost unul solicitant, marcat de turbulențe și disconfort, ceea ce a făcut ca starea de oboseală să fie accentuată.

„Sunt obosită, am zburat din San Francisco. Nu am dormit absolut deloc. A fost un zbor periculos, cu multe turbulențe, cu balamuc… Dar asta e, se mai întâmplă”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, subliniind că lipsa odihnei a contribuit la eroarea care a dus la pierderea zborului.

După mai multe ore de așteptare și încercări de a găsi o soluție, aceasta a reușit să cumpere un alt bilet pentru primul zbor disponibil spre București, programat pentru dimineața următoare.

„Am luat un alt bilet și acum aștept. Abia mâine dimineață este primul zbor spre București”, a precizat ea, menționând că nu are altă opțiune decât să rămână în aeroport până la îmbarcare.

În ciuda incidentului neplăcut, perioada petrecută în Statele Unite a fost una liniștită pentru Adriana Bahmuțeanu și soțul ei. Cei doi au ales să petreacă Paștele într-un cadru relaxat, departe de agitația din România. Vedeta a povestit că au profitat de timpul liber pentru a se odihni și pentru a se adapta diferenței de fus orar.

„Ne-am odihnit, am gătit, am trecut de fusul orar, de povestea aia cu noaptea zi, ziua noapte”, a spus aceasta, descriind atmosfera calmă din timpul sărbătorilor.

CITEŞTE ŞI: Motivul real pentru care Adriana Bahmuțeanu nu a primit nimic din averea lui Silviu Prigoană: „Lucrul ăsta nu-l știe lumea”

Ce a scos Honorius la licitație din averea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu a făcut lista la Dan Capatos Show

Iți recomandăm
Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Știri
Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc: „Casa noastră – Mama Natură”
Știri
Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc: „Casa noastră – Mama Natură”
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Mediafax
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul.ro
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a schimbat destinul cultural al continentului
Adevarul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu...
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax
Cum o pandemie a distrus un oraș
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește răspunsul corect în 11 secunde. Te numeri printre ei?
Click.ro
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește...
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Digi 24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
go4it.ro
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul.ro
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
