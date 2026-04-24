Adriana Bahmuțeanu a rămas fără bani și fără bilet pe aeroportul Charles de Gaulle. Ce s-a întâmplat

Adriana Bahmuțeanu a trecut printr-o situație dificilă în timpul călătoriei sale de întoarcere din Statele Unite, unde petrecuse Sărbătorile Pascale alături de soțul ei, George Restivan.

După un zbor lung din San Francisco, vedeta a ajuns pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, unde s-a confruntat cu o problemă neașteptată. Din cauza unei confuzii legate de zborurile către București, ea a pierdut avionul și s-a trezit blocată în aeroport, fără bani și fără un bilet valid pentru a continua drumul spre România.

Adriana Bahmuțeanu a rămas fără bani și fără bilet pe aeroportul Charles de Gaulle

Adriana Bahmuțeanu a explicat că incidentul a pornit de la o încurcătură între curse operate de companii aeriene diferite, care aveau plecări apropiate spre București. Oboseala acumulată în urma zborului transatlantic și lipsa somnului au contribuit la confuzie.

„Am pierdut un avion, l-am confundat cu alt avion. L-am pierdut, drept urmare fac o noapte albă aici, pe aeroportul Charles de Gaulle. Tocmai mi-am luat biletul, ultimul bilet, și vin în țară”, a spus aceasta, explicând că situația a forțat-o să rămână peste noapte în aeroport.

Vedeta a povestit că zborul din Statele Unite a fost unul solicitant, marcat de turbulențe și disconfort, ceea ce a făcut ca starea de oboseală să fie accentuată.

„Sunt obosită, am zburat din San Francisco. Nu am dormit absolut deloc. A fost un zbor periculos, cu multe turbulențe, cu balamuc… Dar asta e, se mai întâmplă”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, subliniind că lipsa odihnei a contribuit la eroarea care a dus la pierderea zborului.

Ce s-a întâmplat

După mai multe ore de așteptare și încercări de a găsi o soluție, aceasta a reușit să cumpere un alt bilet pentru primul zbor disponibil spre București, programat pentru dimineața următoare.

„Am luat un alt bilet și acum aștept. Abia mâine dimineață este primul zbor spre București”, a precizat ea, menționând că nu are altă opțiune decât să rămână în aeroport până la îmbarcare.

În ciuda incidentului neplăcut, perioada petrecută în Statele Unite a fost una liniștită pentru Adriana Bahmuțeanu și soțul ei. Cei doi au ales să petreacă Paștele într-un cadru relaxat, departe de agitația din România. Vedeta a povestit că au profitat de timpul liber pentru a se odihni și pentru a se adapta diferenței de fus orar.

„Ne-am odihnit, am gătit, am trecut de fusul orar, de povestea aia cu noaptea zi, ziua noapte”, a spus aceasta, descriind atmosfera calmă din timpul sărbătorilor.

