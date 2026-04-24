Acasă » Știri » Gabriela Cristea, reacție fermă în urma acuzațiilor unchiului său. De ce nu a mers la înmormântarea propriilor părinți

Gabriela Cristea, reacție fermă în urma acuzațiilor unchiului său. De ce nu a mers la înmormântarea propriilor părinți

De: Elisa Tîrgovățu 24/04/2026 | 11:02
Gabriela Cristea, reacție fermă în urma acuzațiilor unchiului său. De ce nu a mers la înmormântarea propriilor părinți
Gabriela Cristea, reacție fermă în urma acuzațiilor unchiului său. De ce nu a mers la înmormântarea propriilor părinți / Sursa foto: Social media

Situația controversată din familia Gabrielei Cristea revine în atenția publicului. Unchiul prezentatoarei TV a făcut o serie de declarații despre absența vedetei la înmormântarea părinților. Nici reacția brunetei nu a întârziat să apară, fiind de altfel una concisă și categorică.

Declarațiile făcute de Gabriela Cristea în podcastul lui Jorge, în care a abordat sincer atât experiențele din trecut, cât și perioadele tensionate din viața de familie, au readus în atenție vechiul scandal.

Dezvăluirile de la care au plecat contestațiile unchiului

Invitată la podcastul lui Jorge, Gabriela Cristea a explicat care era relația sa cu părinții și cum a fost experiența legată de pierderea mamei, dar și temerile pe care le-a avut la acea vreme.

„Relația cu părinții mei nu a fost una tocmai bună, asta poate și pentru că eu am fost mai complicată. Sau nu complicată, ci pur și simplu mi-am cerut dreptul la a trăi așa cum îmi doresc eu. Provin dintr-o familie în care femeile nu aveau foarte multe lucruri de spus. Ele erau acolo, trebuia să gătească, mâncare, să facă curățenie. Eu toată viața am fost un pic mai rebelă. În momentul în care nu am mai găsit nicio formulă de dialog, am hotărât să mă retrag și să plec. Aveam 19 ani.

Am rupt legătura cu părinții că era ori fac cum spun ei, ori… Nu le convenea să fac televiziune. Li se părea că să faci televiziune este așa o meserie pentru femei ușoare, asta era preconcepția pe care o aveau. (…)  Eu când am considerat că nu mai găsesc nicio formulă să am un dialog coerent, am făcut eu pasul înapoi. Poate a intervenit și orgoliul din partea tuturor și situația s-a deteriorat atât de mult încât…cam asta a fost.

Mă rog, acolo (n.r. înmormântarea mamei) situația a fost mai complicată. (…) Am avut un stres de a mă duce pentru că riscam să-mi iau bătaie. Pentru că cumva aveau senzația că viața mea li se cuvine lor și că eu trebuie să fac doar ce-și doresc ei să fac. E complicat de înțeles mai ales pentru vremurile pe care le trăim. (…) Mama s-a dus prima și apoi tata.”, a spus ea în podcastul lui Jorge.

Gabriela Cristea, reacție fermă în urma acuzațiilor unchiului său. De ce nu a mers la înmormântarea propriilor părinți
Sursa foto: Social media

Mărturisirile Gabrielei au reprezentat punctul de plecare pentru reacția unchiului, care a contestat această perspectivă. Bărbatul a arătat viziunea sa asupra situației din familie. El a precizat că Gabriela Cristea nu ar mai fi fost în relații bune cu nimeni din familie încă din perioada în care a plecat de acasă.

„A insinuat că nu a mers la înmormântarea mamei că i-a fost frică de bătaie. Păi la înmormântare se bate? Se bate la o nuntă după ce se îmbată lumea, nu la înmormântare. De cine îi era frică, de mine, care aveam 75 de ani atunci? Sau de fratele ei că nu l-a primit în casă când stătea la Piața Romană? (…) Nu a avut relație cu nimeni de când a plecat de acasă”, a declarat unchiul vedetei.

Gabriela Cristea a reacționat scurt și ferm

Prezentatoarea TV nu și-a dorit să alimenteze o posibilă dispută. Răspunsul Gabrielei a fost reținut, fără prea multe explicații.

 „Nu e niciun fel de problemă, dar n-am ce să comentez. Nu comentez. Fiecare are propria opinie”, a mărturisit Gabriela Cristea, pentru antenastars.ro.

