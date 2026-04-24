Cum ne va afecta jetul polar care coboară spre România? Țara noastră, locul de contact dintre un ciclon și un anticiclon

De: Elisa Tîrgovățu 24/04/2026 | 12:06
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo și anunță o răcire a vremii încă de la începutul săptămânii viitoare. Un val de aer polar se deplasează spre România, în contextul în care țara noastră va fi influențată simultan de interacțiunea dintre un ciclon activ și un anticiclon.

Specialiștii estimează o perioadă instabilă și schimbătoare până la începutul lunii mai, în jurul datei de 3. Vor fi variații de temperatură și episoade în care vântul va avea intensificări temporare.

Vânt puternic și temperaturi scăzute

Vineri, 24 aprilie, vântul va avea intensificări locale, cu viteze în general de 45-55 km/h în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia, izolat și în restul țării.

„Din noaptea de sâmbătă spre duminică (25/26 aprilie) și până luni dimineața (27 aprilie) din nou gradientul baric și termic se intensifică în zona geografică a României, astfel la sol ne vom afla la zona de contact dintre un activ ciclon ce va traversa Câmpia Rusă și un anticiclon centrat în zona Arhipelagului Britanic, concomitant și cu coborârea jetului polar (la 300 hPa) peste estul Europei”, transmite ANM.

Duminică, 26 aprilie, vântul va sufla din nou cu putere în toate regiunile, cu viteze de până la 60 de km/h. La munte, rafalele vor ajunge la 80-120 km/h.

Din punct de vedere al temperaturilor, după un început de săptămână mai rece, vremea va intra într-un proces de încălzire graduală începând de joi. Valorile maxime vor fi, în general, cuprinse între 14 și 22 de grade.

Vârful de încălzire este așteptat duminică, mai ales în sudul și sud-estul țării. Temperaturile vor ajunge frecvent la 23–24 de grade. Izolat, acestea pot atinge chiar 25 de grade în zona Luncii Dunării.

Începând de luni, 27 aprilie, este prognozată din nou o schimbare a vremii, odată cu pătrunderea unei mase de aer mai rece.

Vreme instabilă în perioada minivacanței de 1 Mai

Pentru perioada 30 aprilie – 3 mai, care coincide cu minivacanța de 1 Mai, estimările indică o configurație atmosferică instabilă. Scenariul cel mai probabil arată un blocaj la nivelul solului, cu presiune ridicată în jumătatea nordică a Europei și activitate ciclonică în sudul și sud-estul continentului.

Astfel, sunt așteptate intervale cu ploi în mare parte din țară și temperaturi diurne modeste, sub normele climatologice. Maximele vor fi curpinse, în general, între 10 și 17 grade.

