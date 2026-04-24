Dacă vă întâlniți cu Jullya Mihaela, sunați de urgență la 112. Are 17 ani și a dispărut de acasă

De: Elisa Tîrgovățu 24/04/2026 | 09:31
O adolescentă în vârstă de 17 ani, pe numele său Cucu Jullya Mihaela, este căutată de familie și autorități după ce a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Dispariția a fost semnalată recent, iar cazul a stârnit îngrijorare în rândul apropiaților, care fac apel la sprijinul tuturor pentru găsirea fetei.

Conform informațiilor disponibile până în acest moment, tânăra ar fi fost văzută posibil în Sectorul 5 din București, însă această informație nu este confirmată oficial. Ancheta este în desfășurare, iar poliția încearcă să stabilească cu exactitate traseul și circumstanțele dispariției.

Semnalmentele minorei

Adolescenta de 17 ani are un tatuaj mare pe brațul drept, cu cerneală roșie, precum și mai multe tatuaje pe degete și pe dosul mâinii. De asemenea, prezintă piercing în sprânceană și pe ambele părți ale nasului. Este cunoscut faptul că poartă frecvent cercei mari, rotunzi, și accesorii de culoare argintie. Un alt detaliu distinctiv este prezența unor cicatrici pe antebraț. Minora are 1.70 înălțime, greutatea de 50 de kg, ochi căprui și părul negru.

Familia tinerei este îngrijorată și face apel către toți cei care ar putea avea informații relevante. Orice detaliu, oricât de mic, ar putea contribui la găsirea fetei în siguranță.

Autoritățile solicită ca, în cazul în care cineva a văzut-o sau deține informații despre locul în care s-ar putea afla, să sune de urgență la 112 sau să contacteze cea mai apropiată secție de poliție. Intervenția rapidă poate face diferența în astfel de situații. În acest moment, căutările se află în curs de derulare.

CITEȘTE ȘI: Andrei Rotaru de la Insula Iubirii a dispărut! Cristina a alertat autoritățile. Ce s-a întâmplat cu 24 de ore înainte

Maria a fost dată dispărută pe 15 mai 1994. Ireal unde a fost găsită după 32 de ani

Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Știri
Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc: „Casa noastră – Mama Natură”
Știri
Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc: „Casa noastră – Mama Natură”
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Mediafax
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul.ro
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a schimbat destinul cultural al continentului
Adevarul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu...
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax
Cum o pandemie a distrus un oraș
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește răspunsul corect în 11 secunde. Te numeri printre ei?
Click.ro
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește...
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Digi 24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
go4it.ro
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul.ro
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
