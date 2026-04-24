Dacă vă întâlniți cu Jullya Mihaela, sunați de urgență la 112. Are 17 ani și a dispărut de acasă

O adolescentă în vârstă de 17 ani, pe numele său Cucu Jullya Mihaela, este căutată de familie și autorități după ce a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Dispariția a fost semnalată recent, iar cazul a stârnit îngrijorare în rândul apropiaților, care fac apel la sprijinul tuturor pentru găsirea fetei.

Conform informațiilor disponibile până în acest moment, tânăra ar fi fost văzută posibil în Sectorul 5 din București, însă această informație nu este confirmată oficial. Ancheta este în desfășurare, iar poliția încearcă să stabilească cu exactitate traseul și circumstanțele dispariției.

Semnalmentele minorei

Adolescenta de 17 ani are un tatuaj mare pe brațul drept, cu cerneală roșie, precum și mai multe tatuaje pe degete și pe dosul mâinii. De asemenea, prezintă piercing în sprânceană și pe ambele părți ale nasului. Este cunoscut faptul că poartă frecvent cercei mari, rotunzi, și accesorii de culoare argintie. Un alt detaliu distinctiv este prezența unor cicatrici pe antebraț. Minora are 1.70 înălțime, greutatea de 50 de kg, ochi căprui și părul negru.

Familia tinerei este îngrijorată și face apel către toți cei care ar putea avea informații relevante. Orice detaliu, oricât de mic, ar putea contribui la găsirea fetei în siguranță.

Autoritățile solicită ca, în cazul în care cineva a văzut-o sau deține informații despre locul în care s-ar putea afla, să sune de urgență la 112 sau să contacteze cea mai apropiată secție de poliție. Intervenția rapidă poate face diferența în astfel de situații. În acest moment, căutările se află în curs de derulare.

