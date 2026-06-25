Carlo Ancelotti, reacție după debutul lui Neymar la Mondial. Ce a spus despre starul Braziliei

Revenirea lui Neymar în naționala Braziliei, după o absență de aproape trei ani, a atras atenția după succesul clar, 3-0 cu Scoția, iar selecționerul Carlo Ancelotti a analizat prestația „numărului 10”, oferind o reacție despre modul în care acesta a evoluat la revenirea pe teren.

Neymar a bifat primul său meci la turneul final al Cupei Mondiale după o pauză îndelungată, contribuind la victoria clară a Braziliei, 3-0 în fața Scoției, rezultat care a dus selecționata sud-americană pe primul loc în grupa C.

Partida a fost marcată în special de revenirea starului brazilian în contextul echipei naționale, el evoluând din nou după 981 de zile de absență.

La final, selecționerul Carlo Ancelotti a fost întrebat despre prestația jucătorului legitimat la Santos FC și a oferit o evaluare a revenirii sale pe teren în tricoul naționalei.

Reacția lui Carlo Ancelotti după debutul lui Neymar la Cupa Mondială

Neymar a fost afectat de o problemă medicală care l-a ținut în afara terenului la meciurile cu Maroc (1-1) și Haiti (3-0). Însă a revenit în lot în duelul cu Scoția. Carlo Ancelotti a decis să îl introducă pe teren în minutul 76, înlocuindu-l pe Matheus Cunha.

Intrat pe final de meci, jucătorul brazilian a avut o apariție apreciată și a trăit momentul cu multă emoție la fluierul final, existând posibilitatea să primească un rol mai important în fazele eliminatorii ale competiției.

Selecționerul a explicat alegerea și a lăudat atitudinea fotbalistului:

„A primit oportunitatea de a juca pentru că merită. A muncit și s-a antrenat pentru a se recupera cu mult profesionalism. Datorită calităților lui, poate ajuta echipa la această Cupă Mondială. A jucat bine în puținele minute în care a fost pe teren. Neymar nu are nevoie de motivație pentru a juca. Niciun jucător nu are nevoie de asta pentru a juca la naționala Braziliei, iar situația este la fel și pentru Neymar. Are 34 de ani și are aceeași pasiune pe care o are un copil când joacă pentru Brazilia”, a declarat Carlo Ancelotti, conform Marca.

Momentul a avut și o semnificație istorică: odată cu intrarea pe teren, Neymar a devenit al patrulea jucător brazilian care evoluează la patru ediții ale Cupei Mondiale, alături de legendele Pelé, Cafu și Djalma Santos.

Vinicius, eroul Braziliei în disputa cu Scoția

Deși Neymar a atras multe priviri după succesul Braziliei cu Scoția, 3-0, protagonismul partidei i-a aparținut lui Vinícius Júnior, autor a două goluri în prima repriză. Scorul final a fost completat în actul secund de Matheus Cunha.

Selecționerul Carlo Ancelotti a lăudat evoluția atacantului brazilian, subliniind forma sa și impactul din echipa națională:

„E satisfăcător, pentru că nu am avut niciun dubiu cu privire la modul în care el va ajunge la Cupa Mondială. E o onoare pentru el să joace la echipa națională. Se descurcă foarte bine, a marcat chiar și cu capul, ceea ce este foarte rar pentru el. Nu o să-l descopăr eu pe Vini. Pentru mine, Vini este un jucător de top. Evident, e unul dintre cei mai buni din lume”, a spus Carlo Ancelotti.

Selecționerul Braziliei a analizat și evoluția colectivă a echipei, după ce aceasta a terminat pe primul loc în grupa C, evidențiind progresul față de startul competiției.

„Acum jucăm ca o echipă, acesta a fost obiectivul. Nu suntem perfecți, avem lucruri de îmbunătățit. Putem fi puțin mai rapizi când suntem în controlul jocului. Dar sunt foarte fericit pentru că echipa a progresat mult. Suntem o echipă solidă acum. În faza eliminatorie, acest aspect e foarte important. Dacă aș face o comparație cu primul meci, acum facem mai puține greșeli, avem mai mult ritm și suntem mai eficienți în atac”.

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