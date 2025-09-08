Nu e o glumă! Neymar a moștenit 1 miliard de dolari de la un bărbat pe care nu l-a cunoscut niciodată

Fotbalistul brazilian Neymar va moșteni un miliard de dolari de la un fan. Potrivit testamentului miliardarului brazilian, Neymar este unicul moștenitor al acestuia, astfel că, întreaga avere a omului de afaceri în vârstă de 31 de ani va ajunge pe numele celebrului fotbalist.

Omul de afaceri, al cărui nume nu a fost făcut public, este un împătimit al fotbalului, așa că a decis să meargă la un notar, acolo unde a declarat că își lasă „toate bunurile lumești” pe numele sportivului, scrie The Sun.

Miliardarul a decedat din cauza unor probleme grave de sănătate și, pentru că nu a avut copii, a decis să îi lase toată averea sa lui Neymar, cu care a spus că se identifică foarte mult.

Moștenirea include numeroase active, inclusiv proprietăți, investiții și acțiuni la companii importante. Omul de afaceri, acum decedat și fără copii, a autentificat testamentul în iunie 2025, în prezența a doi martori și a unui notar.

Într-un document legal, bărbatul neidentificat a declarat că este „în deplină putere de judecată, liber de orice constrângere sau instigare” și că decizia a fost luată exclusiv datorită „identificării sale cu jucătorul”.

Acum, testamentul va trebui să fie aprobat de o instanță de judecată din Brazilia pentru a fi pus în aplicare.

„Îmi place Neymar, mă identific foarte mult cu el. Nu este egoist, lucru rar în zilele noastre”, a scris miliardarul în testament. Bărbatul anonim a spus că s-a confruntat cu probleme de sănătate și a subliniat relația pe care Neymar descrie că o are cu familia sa.

„Legătura cu tatăl său îmi amintește mult de cea pe care am avut-o cu al meu, care a decedat”, a spus el.

Fotbalistul brazilian a fost trecut pe testamentul miliardarului drept unic moștenitor. Averea fanului se ridică la suma colosală de peste 850 de milioane de euro. Pentru ca Neymar să intre în posesia averii, testamentul trebuie să fie aprobat de instanțele braziliene.

În ciuda relatărilordin Brazilia despre moștenirea consistentă care i-a fost lăsată, Neymar nu a comentat public cu privire la sumele respective. Dacă testamentul este aprobat de instanțe, transferul de active va fi supus impozitelor și ar putea duce la litigii.

