Meghan Markle, criticată după ce a venit cu bijuterii de zeci de mii de dolari la un eveniment caritabil. Ce spun internauții

De: Daniel Matei 16/04/2026 | 00:50
Meghan Markle a stârnit controverse în timpul vizitei sale din Australia, după ce a fost surprinsă purtând bijuterii estimate la peste 35.000 de dolari în timpul unei apariții la un adăpost pentru femei victime ale violenței domestice.

Situația a generat reacții mixte, mai ales în mediul online, unde mulți au considerat alegerea vestimentară lipsită de tact pentru contextul vizitei.

Potrivit relatărilor, Ducesa de Sussex a purtat mai multe piese de bijuterii de lux, inclusiv un ceas Cartier Tank Française evaluat la aproximativ 26.200 de dolari, o brățară Cartier Love din aur galben în valoare de 7.950 de dolari, precum și cercei aurii de designer. În total, accesoriile purtate au depășit suma de 34.000–35.000 de dolari, scrie Page Six.

Vizita a avut loc la un centru de sprijin pentru femei aflate în situații vulnerabile, ceea ce a amplificat reacțiile critice. Mulți utilizatori de pe rețelele sociale au considerat că afișarea unor bijuterii atât de scumpe într-un astfel de mediu este nepotrivită și transmite un mesaj insensibil. Criticii au subliniat contrastul puternic dintre simbolistica unui adăpost pentru victimele violenței domestice și opulența accesoriilor purtate.

Ce spune publicul despre apariția lui Meghan Markle în Australia

Comentariile din spațiul public au mers în direcția ideii că o astfel de alegere vestimentară poate diminua mesajul de empatie și solidaritate al unei vizite caritabile. Unii au sugerat că, indiferent de intenție, imaginea transmisă poate părea mai degrabă orientată spre promovare personală decât spre sprijin real pentru cauză.

„Nimic nu spune mai bine empatie față de femeile fără adăpost decât purtarea unui ceas Cartier și a unei brățări Tiffany”, a scris un utilizator pe X (fostul Twitter). Un alt comentariu a punctat ironic: „De ce să porți ceva atât de scump într-un adăpost? Nu ajută cu nimic.”

Înainte de vizita sa la adăpost, Markle și soțul ei, Prințul Harry, au mers împreună la Spitalul pentru Copii din Melbourne, unde Prințesa Diana fusese oaspete în 1983, în timpul unui turneu regal.

