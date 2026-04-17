Acasă » Știri » Știri externe » Meghan Markle spune că a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet. „Sunt o victimă în fiecare zi”

De: Daniel Matei 17/04/2026 | 07:50
Meghan Markle a declarat că, timp de 10 ani, a fost „cea mai hărțuită persoană din întreaga lume” în mediul online.

Vorbind la Melbourne despre efectele nocive ale rețelelor sociale, alături de soțul său, Prințul Harry, Meghan a spus că a fost „agresată” zilnic timp de un deceniu și că firmele de tehnologie „nu sunt motivate să oprească” folosirea abuzivă a platformelor lor, scrie BBC.

Cei doi se află în Australia într-un turneu de patru zile, în calitate de membri ai Familiei Regale, și au profitat de o întâlnire de joi cu reprezentanți ai unui program de sănătate mintală pentru a-și exprima sprijinul față de interdicția privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani din această țară.

Meghan Markle spune că rețelele sociale au devenit mult prea puternice

În aceeași zi, Prințul Harry a susținut un discurs la un summit despre cultura organizațională, unde biletele au costat până la 2.400 de dolari australieni de persoană.

În timpul discuției, Meghan le-a spus celor prezenți: „Când mă gândesc la voi și la ceea ce trăiți, mă gândesc că o mare parte din asta înseamnă să conștientizați că acea industrie de miliarde de dolari, complet construită și bazată pe cruzime pentru a genera click-uri, nu se va schimba. Așa că trebuie să fiți mai puternici decât ea”.

Soțul ei a adăugat că interdicția rețelelor sociale pentru copii din Australia este „remarcabilă” din perspectiva „responsabilității și leadershipului”.

Reluând unele dintre criticile soției sale la adresa companiilor de tehnologie care dețin platformele, Harry a spus că acestea „trebuie trase la răspundere și nu există niciun motiv pentru care tinerii să fie pedepsiți prin interzicerea accesului la ceva care ar trebui să fie sigur de utilizat, indiferent de situație”.

Vorbind ulterior la InterEdge Summit, tot în Melbourne, prințul a abordat mai multe subiecte, inclusiv moartea mamei sale, Prințesa Diana.

„Din experiența mea, pierderea provoacă dezorientare la orice vârstă. Durerea nu dispare dacă o ignorăm. Să treci prin asta în copilărie, fiind într-un «glob de sticlă» sub supraveghere constantă, da, asta vine cu propriile provocări. Iar fără un scop, te poate distruge”, a spus Harry.

El a mai spus că s-a simțit „pierdut, trădat sau complet lipsit de putere” în diferite momente ale vieții sale.

