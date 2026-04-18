Taylor Swift, în alertă la nuntă. Lunetiștii SWAT sunt pregătiți să intervină la marele eveniment

De: Daniel Matei 19/04/2026 | 00:50
Taylor Swift este îndemnată să angajeze lunetiști privați de tip SWAT pentru nunta sa viitoare cu Travis Kelce, pe fondul unor temeri de securitate în creștere care riscă să umbrească ceea ce se anunță a fi una dintre cele mai fastuoase ceremonii ale anului din lumea celebrităților.

Potrivit RadarOnline.com, Swift, în vârstă de 36 de ani, urmează să se căsătorească cu Kelce, tot în vârstă de 36 de ani, în luna iunie, la reședința sa de 18 milioane de dolari din Rhode Island, situată pe malul oceanului. Festivitățile sunt așteptate să se desfășoare atât pe proprietatea artistei, cât și în locații din apropiere, inclusiv hotelul de cinci stele Ocean House.

Nume mari vor fi prezente la nunta lui Taylor Swift

Sunt așteptați cel puțin 150 de invitați, printre care s-ar număra Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone și Zoë Kravitz, potrivit informațiilor publicate, alături de Jason Kelce, fratele lui Travis Kelce, și coechipierul acestuia, Patrick Mahomes.

Potrivit sursei citate, pregătirile de securitate sunt deja intensificate în contextul nunții, pe fondul unei serii de scurgeri de informații privind lista de invitați, rochia de mireasă și programul evenimentului, ceea ce a determinat organizatorii să consolideze măsurile de protecție deja extinse.

Surse din interior susțin că amploarea evenimentului, combinată cu apariția în spațiul public a unor detalii sensibile, a dus la introducerea unor precauții fără precedent.

„Echipele lui Taylor și Travis au primit practic indicația să gândească în termeni de planificare pentru amenințări de nivel înalt. În acest moment, implicarea unor lunetiști privați de tip SWAT și a unor unități specializate nu mai este considerată excesivă, ci o măsură necesară de protecție, iar cuplul este sfătuit să îi includă”, a declarat un consultant de securitate.

Temerile sunt amplificate și de valoarea ridicată a bunurilor care ar urma să fie prezente în ziua evenimentului, de la rochii haute couture la bijuterii și cadouri.

Rochia lui Swift este descrisă ca fiind inspirată de glamourul Hollywood-ului clasic și ar avea la bază ținuta purtată de Elizabeth Taylor la nunta din 1950 cu Conrad Hilton Jr., cu o talie accentuată și detalii din dantelă.

Deși designerul nu a fost confirmat oficial, în spațiul public au circulat nume precum Sarah Burton, existând totodată speculații că artista ar putea apela și la bijuterii istorice împrumutate, pentru a completa ținuta.

