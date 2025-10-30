Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști

Continuă cercetările în cazul morții subite a Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău. Anchetatorii fac cercetări ample, iar acum au apărut și rezultatele necropsiei. Care este ipoteza pe care o iau în calcul medicii legiști?

În data de 28 octombrie, la ora 6 dimineața, Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în Camera de Gardă, de pe secția de Chirurgie. Mai avea doar două ore până a termina tura, dar nu a mai apucat să plece acasă. Colegilor de pe secție le-a atras atenția faptul că alarma de la telefonul Ștefaniei suna încontinuu, așa că unul dintre ei a intrat în camera în care aceasta se afla să vadă ce se întâmplă și a găsit-o fără suflare.

Ce a ieșit la iveală în urma necropsiei Ștefaniei Szabo

După decesul subit al Ștefaniei Szabo, oamenii legii au demarat o anchetă de amploare pentru a stabil cu exactitate ce s-a întâmplat cu medicul. Anchetatorii au prelevat probe din cabinetele în care aceasta ar fi lucrat în ultimele zile de viață, dar și din mașina sa. Acestea urmează să fie analizate în laborator.

De asemenea, trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo a fost supus necropsiei. Conform primelor date, medicii legiști nu au identificat leziuni la nivelul organelor. Însă, acum, urmează și efectuarea unui examen toxicologic, pentru a se stabili dacă medicul a decedat din cauza vreunei substanțe pe care și-ar fi administrat-o.

„Sunt siderată, șocată și la fel de nedumerită ca poate multe alte persoane, inclusiv familia a solicitat o expertiză suplimentară de la un medic necrolog din București”, a declarat Oana Gheorghiu, prietena Ștefaniei Szabo.

Anchetatorii iau acum în calcul varianta ca Ștefania Szabo să fi murit din cauza unei intoxicații cu un medicament. Ipoteza este alimentată de faptul că lângă trupul neînsuflețit au fost găsite o seringă și un flacon cu un anestezic puternic, care încetinește ritmul cardiac, iar dacă nu este dozat cum trebuie, poate fi mortal. Aceeași substanță injectabilă i-a adus sfârșitul și lui Michael Jackson.

De asemenea, înainte de deces, Ștefania Szabo ceruse de la farmacia spitalului mai multe substanțe, unele pentru anestezie, dar și calmante foarte puternice și opioide. Totuși, colegii ei exclud această posibilitate și pun totul pe seama epuizării.

„Nu cred că ar fi putut face așa ceva”, a spus Dragoș Porumb, președintele Colegiului Medicilor Buzău.

Foto: Facebook