Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare

Misterul morții medicului Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean Buzău, pare să se adâncească pentru familia defunctei. Iată ce se întâmplă cu mașina acesteia!

O zi obișnuită de gardă s-a transformat într-o zi de șoc pentru întreaga comunitate din Buzău, după ce trupul neînsuflețit al doctoriței Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență, a fost descoperit în Camera de Gardă a secției de Chirurgie, acolo unde își petrecuse noaptea. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet printre colegi și pacienți, femeia fiind cunoscută ca un medic dedicat, exigent și extrem de implicat în viața spitalului.

Mașina doctoriței Ștefania Szabo, ridicată pentru cercetări

După descoperirea tragediei, anchetatorii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au început cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul. Zona a fost izolată, iar polițiștii și procurorii au petrecut mai multe ore în spital, ridicând probe și analizând fiecare detaliu din încăperea unde a fost găsit medicul.

Potrivit surselor apropiate anchetei, în camera de gardă au fost descoperite mai multe seringi și o fiolă de propofol, un anestezic intravenos puternic, utilizat în mod normal doar în cadrul procedurilor medicale efectuate în sala de operație. Se presupune că substanța ar fi putut fi administrată chiar de către doctoriță, însă această ipoteză urmează să fie confirmată sau infirmată în urma analizelor toxicologice.

Astăzi, mașina medicului, parcată în curtea spitalului, a fost ridicată de anchetatori pentru a fi verificată în detaliu. Vehiculul ar putea oferi informații suplimentare privind ultimele momente ale Ştefaniei Szabo, întrucât ancheta are în vedere inclusiv eventuale urme de substanțe sau documente care ar putea explica gestul acesteia.

În acest context, familia Ștefaniei a formulat o cerere semnificativă: să fie prezent și un medic legist independent în timpul necropsiei. În paralel, se realizează și analize toxicologice, care vor fi trimise la Institutul de Medicină Legală, iar rezultatele sunt așteptate abia peste câteva zile.

Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!

Ștefania Szabo nu este singurul medic care ar fi murit din cauza epuizării la Spitalul de Urgență Buzău. Clara Anton a murit tot după o noapte de gardă