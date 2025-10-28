Acasă » Știri » Ștefania Szabo nu este singurul medic care ar fi murit din cauza epuizării la Spitalul de Urgență Buzău. Clara Anton a murit tot după o noapte de gardă

Ștefania Szabo nu este singurul medic care ar fi murit din cauza epuizării la Spitalul de Urgență Buzău. Clara Anton a murit tot după o noapte de gardă

De: Irina Vlad 28/10/2025 | 20:08
Ștefania Szabo nu este singurul medic care ar fi murit din cauza epuizării la Spitalul de Urgență Buzău. Clara Anton a murit tot după o noapte de gardă

Odată cu moartea prematură și fulgerătoare a Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului de Urgență Buzău, în timp ce era de gardă, readuce în prim-plan fenomenul epuizării profesionale a medicilor din spitalele din România. În urmă cu doi ani, o asistentă din același spital a murit după o noapte de gardă. 

Ștefania Szabo (37 de ani), directorul medical al Spitalului de Urgență Buzău, a murit în această dimineață. Femeia a fost găsită fără viață în camera de gardă a unității medicale. Medicul era extrem de implicat atât în activitățile medicale din spital, cât și în cea administrativă.

Moartea Ștefaniei Szabo a scos din nou în evidență problema epuizării fizice și psihice a cadrelor medicale din România, a medicilor și asistentelor care mor în spitale, a gărzilor lungi și a burnout-ului de la locul de muncă.

Burnout-ul face victime în rândul medicilor și asistenților din spitale

Cazul medicului de 37 de ani nu este singular. În urmă cu doi ani, Clara Anton, asistentă la Spitalul Județean de Urgență Buzău, ar fi murit din cauza epuizării psihice și fizice. Pe data de 21 decembrie 2023, femeia de 44 de ani a murit imediat după ce a ieșit din gardă, în urma unui infarct suferit în acea noapte.

Potrivit presei locale, moarte asistentei a stârnit un val de reacții și speculații din partea colegilor ei. La vremea respectivă, una dintre colegele Clarei a transmis public un mesaj revoltător pe o rețea de socializare, mesaj în care vorbește despre epuizarea fizică a asistenților de la Spitalul Județean de Urgență din Buzău.

”Sunt atât de revoltată de tot ce se întâmplă în ultimii ani de după Covid, cu noi cei din corpul medical, TESA și asistența socială, încâr cu greu mă abțin să nu arunc cuvinte foarte grele către cei care își bat pur si simplu joc de noi… Anul ăsta ne-au murit 5 colegi tineri, toți asistenți, cu vârste cuprinse între 35 și 51 de ani!!!

E CRUNT, E ȘOCANT, E REVOLTĂTOR!!! De ce? Pentru că până în Covid se întâmpla să moară un coleg la 2-3 ani poate… Fraților!!!, dacă nu realizați, ACUM se moare de stres, de un volum de muncă infernal datorat subnormării (pe un ordin din 2006, care nu mai are nici o legătură cu realitatea de acum), de frustrare, când vezi că încet, încet, sacrificiile tale se îndreaptă spre o remunerație care va ajunge în curând la salariul minim pe economie.

CLARA, draga mea, mi-ai fost colegă și toți cei din ATI te laudă și te plâng, așa cum o fac și eu acum… Mergi liniștită spre RAI (pentru că acolo ajung oamenii care salvează alte veți) și ajută-ne să ne recăpătăm în societate RESPECTUL ȘI LOCUL PE CARE ÎL MERITĂM!!! DUMNEZEU SĂ TE IERTE”, a fost mesajul scris de colega Clarei Anton.

