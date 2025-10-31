Acasă » Știri » Suferință la căpătâiul medicului Ștefania Szabo! Ce au șușotit oamenii care și-au luat adio de la ea, la capela din Buzău

31/10/2025
Durere fără margini la căpătâiul Ștefaniei Szabo, doctorița în vârstă de 37 de ani care a fost găsită fără viață în Camera de Gardă a spitalului din Buzău. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la capelă, acolo unde oamenii care au cunoscut-o au venit să își ia rămas bun. 

Joi, 30 octombrie, trupul neînsuflețit al Ștefaniei a fost ridicat de la morgă și transportat către capelă, acolo unde apropiații, colegii și prietenii au venit pentru a-i aduce ultimul omagiu. Cu ochii plin de lacrimi, oamenii au privit răpuși de durere la sicriul în care se afla colega lor. Ce au spus cei care și-au luat adio de la ea vedeți în rândurile de mai jos!

În data de 28 octombrie, la ora 6 dimineața, Ștefania Szabo a fost găsită fără suflare în Camera de Gardă de pe secția de Chirurgie. Mai avea doar două ore până a finaliza tura, dar nu a mai apucat să plece acasă. Colegilor de pe secție le-a atras atenția faptul că alarma de la telefonul Ștefaniei suna încontinuu, așa că unul dintre ei a intrat în camera în care aceasta se afla, să vadă ce se întâmplă. Ștefania zăcea fără viață în locul în care petrecea extrem de mult timp. Acum, familia se pregătește pentru înmormântare.

După ce Ștefania a fost ridicată de la morgă, mașina mortuară a purtat sicriul descoperit al doctoriței pe la noua secție UPU-SMURD, a traversat parcarea subterană și a ieșit pe poartă până la capelă. De asemenea, a trecut și prin fața personalului medical ce a venit să își ia rămas bun de la ea.

Colegii doctoriței au fost dărâmați. Cu ochii în lacrimi și profund îndurerați, au privit la trupul neînsuflețit al Ștefaniei. „Uită-te la ea, ce frumoasă e! Ce păcat”, au spus aceștia.

Astăzi, sicriul cu trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo va fi depus la Capela Bălăneanu din București. Ștefania Szabo va fi condusă pe ultimul drum sâmbătă, 1 noiembrie.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm depunerea trupului neînsuflețit al iubitei noastre dr. Lavinia Stefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judetean de Urgență Buzău. Cei care doresc să își ia rămas-bun o pot face la Biserica Sfântul Pantelimon (Biserica din curtea Spitalului Județean de Urgenta Buzău), unde va fi depusă joi, între orele 09:00–13:00. Începând cu ora 13:00, trupul va fi mutat la Capela Bisericii Eroi. Vineri dimineață, drumul spre odihna veșnică va continua, când va fi depusă la Capela Bălăneanu (sector 2, București). Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, in jurul orei prânzului, la Biserica Bălăneanu, urmată de înhumarea la Cimitirul Tudor Vladimirescu, din sectorul 5, Șoseaua Antiaeriană. Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i așeze sufletul printre cei drepți!”, a informat prietena Ștefaniei Szabo, Oana Gheorgiu, în cadrul unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

