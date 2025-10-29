Acasă » Știri » Prietena Ștefaniei Szabo face dezvăluiri uluitoare, la o zi după moartea doctoriței: ”E foarte suspect totul!”

Prietena Ștefaniei Szabo face dezvăluiri uluitoare, la o zi după moartea doctoriței: "E foarte suspect totul!"

29/10/2025 | 18:07
Prietena Ștefaniei Szabo face dezvăluiri uluitoare, la o zi după moartea doctoriței: ”E foarte suspect totul!”
Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical al Spitalului Județean Buzău, a murit și a lăsat în urmă multe întrebări fără răspuns. Prietena femeii în vârstă de 37 de ani face dezvăluiri uluitoare, după o zi de la tragedie. Vezi mai multe detalii în articol! 

Moartea medicului chirurg a șocat o întreagă comunitate medicală, dar și oamenii din mediul online care sunt revoltați de acest caz. Ștefania Szabo era foarte dedicată muncii sale și nu mai avea timp de viață personală. Femeia se simțea copleșită de volumul de muncă, iar fratele ei a vorbit despre mărturisirea pe care aceasta i-o făcuse înainte să moară (VEZI AICI). 

Prietena Ștefaniei Szabo, dezvăluiri uimitoare

În dimineața zilei de 28 octombrie, Ștefania Szabo a fost găsită fără suflare în Camera de Gardă a Spitalului Județean Buzău. Această pierdere a lăsat multă durere în familie, iar prietenii sunt în stare de șoc. 

Toți cei care au cunoscut-o știau cât de mult își iubește meseria și cât de dedicată este, uitând de ea de multe ori. Într-un final, oboseala și stresul au ajuns-o din urmă.  

Prietena ei este în stare de șoc și nu poate accepta că Ștefania nu mai e. Femeia a mărturisit că știa că medicul chirurg trecea printr-o perioadă grea din cauza divorțului, dar i-a oferit spațiu necesar. Cu toate astea, ea a spus că este ”suspect” faptul că Ștefania a fost găsită fără suflare.

„Nu-mi vine să cred, nu pot să corelez ce se întâmplă cu acest lucru. Îmi lipsește vocea ei, parcă o văd, tot aștept să mă sune, tot aștept să-mi scrie. Aveam planuri împreună să plecăm, să ne liniștim, ne gândeam să plecăm undeva la un munte să stăm liniștite câteva zile. Duminică am vorbit cu ea și am întrebat-o dacă vrea să meargă, să ieșim împreună și ea era tot timpul cu spital, spital, făcea gărzi și îmi spunea că vrea să se odihnească.

A fost afectată de divorț și de perioada asta prin care a trecut în ultimele luni, dar noi i-am fost alături. Nu poți să intervii în viața unui om dacă acest om nu-și dorește, este un respect față de prieteni. Părea că a depășit momentul.

Este foarte suspect totul, este de neimaginat cum un om atât de tânăr și de dinamic, luptător, să fie găsit fără suflare. Dimineață, când am primit apelul de la cineva din spital, am crezut că visez, nu cred așa ceva. Am și sunat-o. Sun eu, știu că a fost de gardă, am vorbit cu ea aseară, nu are cum, e la spital e de gardă. Am sunat-o, dar, din păcate, nu mi-a mai răspuns”, a spus prietena Ștefaniei Szabo.

