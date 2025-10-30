Acasă » Știri » Ștefania Szabo, înmormântată în uniformă de medic. OBIECTUL care va fi pus în sicriu

De: Alina Drăgan 30/10/2025 | 11:53
Ștefania Szabo, înmormântată în uniformă de medic /Foto: Facebook

Continuă cercetările în cazul morții subite a Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău. În timp ce anchetatorii fac investigații, apropiații medicului se pregătesc să o conducă pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la biserica din curtea unității medicale din Buzău. Ce a pus familia lângă Ștefania în sicriu?

În data de 28 octombrie, la ora 6 dimineața, Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în Camera de Gardă, de pe secția de Chirurgie. Mai avea doar două ore până a termina tura, dar nu a mai apucat să plece acasă. Colegilor de pe secție le-a atras atenția faptul că alarma de la telefonul Ștefaniei suna încontinuu, așa că unul dintre ei a intrat în camera în care aceasta se afla să vadă ce se întâmplă și a găsit-o fără suflare. Acum, familia se pregătește să o conducă pe ultimul drum.

Ștefania Szabo s-a stins din viață la vârsta de numai 37 de ani, iar moartea sa a avut loc în condiții încă neclare. Familia femeii este distrusă de durere și se pregătește acum să o conducă pe ultimul drum. Trupul neînsuflețit al medicului a fost depus astăzi, 30 octombrie, la biserica din curtea Spitalului Județean din Buzău, unde va sta până la ora 13:00.

Ștefania Szabo va fi înmormântată în uniformă de medic, iar în sicriu, alături de ea, a fost așezat și un stetoscop, un simbol emblematic al profesiei sale. Tot astăzi, sicriul cu trupul neînsuflețit va fi transportat la București și va fi depus la capela Bisericii Eroi. Iar vineri, 31 octombrie, sicriul va ajunge la Capela Bălăneanu

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Cu profundă durere în suflet, anunţăm depunerea trupului neînsufleţit al iubitei noastre dr. Lavinia Stefania Szabo – directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenţă Buzău. Cei care doresc să îşi ia rămas-bun o pot face la Biserica Sfântul Pantelimon (Biserica din curtea Spitalului Judeţean de Urgenta Buzău), unde va fi depusă joi, între orele 09:00-13:00.

Începând cu ora 13:00, trupul va fi mutat la Capela Bisericii Eroi. Vineri dimineaţă, drumul spre odihna veşnică va continua, când va fi depusă la Capela Bălăneanu (sector 2, Bucureşti)”, a anunţat Oana Gheorghiu, apropiata regretatului medic.

Ce este propofolul, substanța pe care și-ar fi injectat-o Stefania Szabo cu câteva ore înainte să moară. Anestezicul l-a ucis și pe Michael Jackson

Prietena Ștefaniei Szabo face dezvăluiri uluitoare, la o zi după moartea doctoriței: ”E foarte suspect totul!”

