Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată de prima soție! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal

Ies la iveală detalii cutremurătoare după moartea medicului Ștefania Szabo. Comisarul șef, fostul soț al doctoriței care a fost găsită fără suflare în Camera de Gardă a spitalului din Buzău, a ajuns la tribunal, după ce prima soție l-a dat în judecată. De ce a făcut acest lucru vedeți în articol!

După ce l-a lăsat o vreme să se bucure de noua sa căsnicie, apoi i-a „plâns de milă” după divorțul de Ștefania Szabo, prima soție a fostului comisar șef DGA a hotărât să îl dea pe bărbat în judecată. Femeia a ajuns la tribunal pentru majorarea pensiilor alimentare ale copiilor.

Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată de prima soție

Cei doi au împreună doi copii care au rămas în grija mamei, o fetiță și un băiat, iar femeia a decis să pună piciorul în prag. Femeia l-a dat în judecată pe bărbat, solicitând majorarea pensiilor de întreținere pe care acesta le achită pentru copiii lui.

În timp ce se războia prin tribunale cu mama copiilor săi, comisarul șef se afla într-un proces și cu Ștefania Szabo, medicul din Buzău care s-a stins din viață în condiții suspecte. După ce a divorțat de fostul ofițer DGA și a renunțat la numele de familie, Ștefania Szabo a fost dată și ea la rândul ei în judecată de bărbat, acesta solicitând ca autoritățile să inventarieze bunurile din casa doctoriței pentru a se efectua partajul.

În casa medicului chirurg figurează, în prezent, o societate comercială specializată în consultanță, care i-ar aparține, de fapt, fostului ei soț. Aceasta ar fi înființată în urmă cu trei ani și a avut profituri destul de mari, în timp ce prima soție a bărbatului se luptă să obțină câțiva lei în plus pentru copii.

