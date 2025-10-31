Acasă » Știri » Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!

Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!

31/10/2025 | 15:54
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Ștefania Szabo a murit la 37 de ani/ Sursa foto: Facebook

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo a ajuns la Capela Bălăneanu din Capitală! Prietenii, rudele și apropiații medicului chirurg s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Află, în articol, cine nu și-a făcut până acum apariția la căpătâiul doctoriței din Buzău!

Joi, 30 octombrie, trupul neînsuflețit al Ștefaniei a fost ridicat de la morgă și transportat către capela din incinta Spitalului Județean de Urgență Buzău, acolo unde colegii au mers pentru a-și lua rămas bun de la ea. Vineri, 31 octombrie, sicriul a fost adus în Capitală, fiind depus la Capela Bălăneanu din Sectorul 2. Mai multe persoane au ajuns deja la priveghi și au adus în semn de respect flori și coroane. Totuși, sunt și doi mari absenți.

Cine nu a venit la priveghiul Ștefaniei Szabo

Trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo a ajuns la Capela Bălăneanu, aflată în Sectorul 2 al Capitalei, iar apropiații au venit să îi aducă un ultim omagiu. Locul în care a fost depus sicriul s-a umplut cu zeci de flori, lumânări și coroane funerare.

Printre cei care au venit să își ia rămas bun de la medicul chirurg se numără părinții, sora și fratele său. De asemenea, nu au lipsit nici prietenii din copilărie. Totuși, există și doi mari absenți. Până acum, nu și-au făcut apariția directorul spitalului la care doctorița a lucrat și fostul ei soț, un ofițer de poliție judiciară.

Ștefania Szabo și polițistul s-au căsătorit în 2019, iar în luna februarie a acestui an au divorțat. Între cei doi ar fi existat mai multe probleme și chiar au ajuns în instanță. Inițial, medicul l-a dat în judecată pe fostul soț, solicitând să revină la numele său de dinainte de căsătorie, însă cererea a fost anulată.

Ulterior, bărbatul a cerut ajutorul magistraților pentru a-și recupera lucrurile aflate pe numele său. Așadar, ținând cont de situația tensionată dintre cei doi, nu se știe dacă fostul soț al chirurgului își va face apariția la priveghi. Trupul neînsuflețit va rămâne la capelă și în această seară. Sâmbătă, 1 noiembrie, Ștefania Szabo va fi condusă pe ultimul drum

„Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, in jurul orei prânzului, la Biserica Bălăneanu, urmată de înhumarea la Cimitirul Tudor Vladimirescu, din sectorul 5, Șoseaua Antiaeriană. Dumnezeu să o odihnească în pace și să-i așeze sufletul printre cei drepți! ”, a informat prietena Ștefaniei Szabo, Oana Gheorghiu, în cadrul unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

