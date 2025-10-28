Medicul Ștefania Szabo s-a certat tot anul cu fostul soț! Erau divorțați, dar s-au târât prin tribunale și s-au amenințat: „O să dea foc”

Ies la iveală detalii halucinante după moartea directorului medical al Spitalul Județean din Buzău. Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără viață în camera de gardă, la ora 6 dimineața, de un coleg. Doctorița trebuia să iasă din gardă la ora 8:00. La locul tragediei au sosit criminaliștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău pentru a efectua cercetările specifice.

Ștefania Szabo s-a confruntat cu mai multa probleme în viața privată, care au fost mult mai intense în ultima perioadă. S-a căsătorit cu L.M, un ofițer de poliție judiciară, iar în luna februarie a acestui an au divorțat. Dr. Szabo l-a dat în judecată pe fostul ei soț, în data de 23 ianuarie 2025, la Judecătoria Buzău, solicitând instanței să revină la numele său de dinainte de divorț. Cererea a fost anulată pe data de 21 iulie 2025.

Medicul Ștefania Szabo s-a certat tot anul cu fostul soț

Fosul ei soț a dat-o și el în judecată pentru a-și recupera lucrurile aflate pe numele său. În dosar se arată că părțile s-au căsătorit la data de 18.05.2019, iar la data de 12.10.2021 s-a încheiat convenţia matrimonială și actul de lichidare a regimului matrimonial al comunității legale. Conform certificatului de divorț din data de 20.02.2025 s-a constatat desfacerea căsătoriei prin acordul părților.

Mai mult decât atât, conform procesului verbal din data de 27.01.2025, L.M a formulat o cerere de inventariere, iar la data de 27.01.2025 ora 13:10, Ștefania Szabo, a fost contactată telefonic și a declarat că nu este de acord cu inventarierea.

Conform documentelor depuse de cei doi, fostul soț al doctoriței a mărturisit că, la data de 15.01.2025, a intervenit separarea părților în fapt, în condițiile în care pârâta i-a învederat să părăsească imobilul care, prin contractul din 05.11.2021, a devenit bunul său personal. De asemenea, reclamantul a precizat la acea vreme, când a fost silit de pârâtă să părăsească imobilul, că nu a avut posibilitatea reală să ia bunurile personale, cu excepţia câtorva obiecte de vestimentație.

După aceea, medicul chirurg a schimbat yala de acces din locuință, astfel încât L.M. se află în imposibilitatea de a intra în posesia bunurilor sale personale. Fostul soț al acesteia a mărturisit că, înainte de separare, a mai avut discuții cu pârâta, aceasta afirmând în repetate rânduri că ”o să dea foc” lucrurilor sau că ”o să le distrugă”.

Pe data de 3 martie 2025, Judecătoria Buzău a admis cererea lui L.M. și a încuviințat efectuarea constatării constând în inventarierea bunurilor mobile menționate în cuprinsul cererii, aflate în locuinţa pârâtei din municipiul Buzău, respectiv: acte studii L.M., cărţi specialitate juridică, obiecte de vestimentație personale (tricouri, pulovere, geci, blugi, treninguri, etc), documente medicale, obiecte de igienă personală, parfumuri, geamantane, genţi laptop, veselă (seturi de porțelan, cristal), expresor cafea, air fryer, roboţi de bucătărie, scule și unelte (bormaşină electrică, polizor, trusă tubulare, autofiletantă, chei diverse), două biciclete.

Ce gest au făcut colegii medicului Ștefania Szabo, după ce au găsit-o moartă în Spitalul Județean Buzău. Imaginile sunt dureroase!

Ultimele cuvinte ale medicului Ștefania Szabo. Tânăra de 37 de ani a avut probleme vizibile în exprimare