S-a aflat abia acum! Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău

De: Anca Chihaie 31/10/2025 | 12:49
Ștefania Szabo/Foto: Facebook

Ștefania Szabo, medic recunoscut pentru implicarea sa profesională și devotamentul față de pacienți, a fost găsită decedată marți dimineață în cabinetul său, cu doar câteva ore înainte de a-și încheia garda. Iată cine este fosta ei soacră!

Ancheta preliminară a indicat prezența unor substanțe cu efecte puternice asupra sistemului nervos central, inclusiv propofol, tramadol și diazepam, dar circumstanțele exacte ale decesului rămân în curs de investigare. Moartea sa a șocat colegii, pacienții și comunitatea medicală, care au descris-o drept o profesionistă excepțională, dedicată și riguroasă în activitatea sa.

Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo

Ștefania Szabo a fost căsătorită cu Sorin M., fost șef al Serviciului Județean Anticorupție din cadrul IPJ Buzău. Familia fostului său soț este cunoscută și respectată în oraș: mama lui, Cecilia M., deține poziția de inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Buzău, funcție pe care a ocupat-o în mai multe perioade între anii 2011 și 2023. Legăturile familiale și pozițiile publice ale membrilor familiei au adus un interes sporit asupra evenimentelor legate de viața personală a doctoriței.

Ștefania și Sorin s-au căsătorit pe 18 mai 2019, însă relația lor s-a încheiat în octombrie 2021, odată cu semnarea convenției matrimoniale și a actului de lichidare a regimului comunitar al bunurilor.

Divorțul oficial a fost pronunțat pe 20 februarie 2025, însă disputa asupra bunurilor și a numelui de familie a continuat luni de zile. Ștefania a cerut revenirea la numele său de dinainte de căsătorie, solicitare respinsă în iulie 2025, în timp ce fostul soț a inițiat proceduri de inventariere a bunurilor aflate pe numele său. Tensiunile din cadrul divorțului și lupta pentru bunuri au marcat ultimii ani din viața personală a medicului.

