Acasă » Știri » Colegiul Medicilor Buzău, indignat de ura primită după moarte de Ștefania Szabo! Ce sacrificiu făcea săptămânal, dar oamenii nu au ținut cont

Colegiul Medicilor Buzău, indignat de ura primită după moarte de Ștefania Szabo! Ce sacrificiu făcea săptămânal, dar oamenii nu au ținut cont

De: Andreea Stăncescu 02/11/2025 | 20:25
Colegiul Medicilor Buzău, indignat de ura primită după moarte de Ștefania Szabo! Ce sacrificiu făcea săptămânal, dar oamenii nu au ținut cont
Ștefania Szabo / Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Doctorița Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită decedată în Camera de Gardă a secției de Chirurgie, după ce în cursul nopții a avut un consult și, spre dimineață, colegii au descoperit că nu mai era în viață. Președintele Colegiului Medicilor Buzău a publicat prima opinie la câteva zile de la deces, afirmând că este indignat de răutatea oamenilor din jur.

Colegiul Medicilor Buzău a transmis duminică primul mesaj public de după decesul fulgerător al doctoriței, exprimându-și profundul regret și deplângând pierderea colegei lor. Într-o postare semnată de președintele organizației, Dragoș Porumb, acesta a atras atenția asupra furiei și ostilității fără precedent manifestate față de personalul medical, chiar în urma eforturilor extraordinare ale acestora.

Colegiul Medicilor Buzău, despre moartea medicului Ștefania Szabo

Numeroase persoane au folosit cuvinte dure referitor la modul în care Ștefania Szabo se îngrijea, în loc să pună accentul pe devotamentul său privind cariera. Președintele Colegiului a atras atenția asupra lipsei protecției legale pentru medici împotriva agresiunilor și comentariilor negative din mediul online.

Doctorița era apreciată nu doar pentru rolul său de director medical, ci și pentru implicarea activă în comunitate. În fiecare sfârșit de săptămână participa la caravane medicale în județ, oferind consultații pacienților din mediul rural, alături de alți specialiști.

Scene șocante lângă Capitală. Doi tineri au agresat un livrator asiatic, ce a declarat acesta
Scene șocante lângă Capitală. Doi tineri au agresat un livrator asiatic, ce a...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Nu am postat nimic până acum, deoarece am lăsat să se așeze un pic lucrurile. Această moarte a scos la iveală o serie de aspecte sociale. Nu am văzut până acum un val de ură așa de mare la adresa corpului medical. Nu a contat munca enormă din spital, munca voluntară din caravanele medicale din județ sau munca administrativă și stresul de la conducere! Pe semenii noștri, care comentează în necunoștință de cauză, îi interesează de ce se îmbracă frumos, de ce se îngrijește și arată bine. Din păcate, statul/Guvernul nu poate face nimic în acest sens, oricine poate scrie orice, poate blama, înjura. Nu avem nicio protecție legală în fața acestor agresiuni. Suntem într-un punct în care avem nevoie de ajutorul autorităților pentru a repune totul în ordine. Ne trebuie un cadru legal de lucru reglementat prin protocoale și o lege a malpraxisului, ne trebuie criterii pentru urgențe, ca să nu mai aglomerăm camerele de gardă!”, a scris reprezentatul Colegiul Medicilor din Buzău.

Sursa foto: Facebook

Dragoș Porumb a explicat cum unele probleme sistemice pot genera situații de malpraxis și supraaglomerare în Unitatea de Primiri Urgențe, dar medicii suportă consecințele. Totodată, el a cerut ca speculațiile privind cauza morții doctoriței să fie evitate.

„Ar trebui să lăsăm autoritățile să își facă treaba fără a emite ipoteze în necunoștință de cauză. Există un cumul de factori care au dus la deces, dar până la definitivarea anchetei nu putem spune nimic. Cred că ar fi fost bine să fie sprijinită și ajutată mai mult de către prietenii apropiați în momentul în care au văzut un dezechilibru în viața ei… păcat că s-a sfârșit așa! Dumnezeu să o odihnească!”, a încheiat Dragoș Porumb.

CITEȘTE ȘI: Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis

Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: „Nu sunt bine deloc”

Tags:
Iți recomandăm
Cum a reușit un locatar dintr-un complex de lux din București să adune 400.000 de lei datorie la întreținere. Vecinii sunt disperați!
Știri
Cum a reușit un locatar dintr-un complex de lux din București să adune 400.000 de lei datorie la…
Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Prima sarcină obținută cu ajutorul AI și al roboților
Mediafax
Prima sarcină obținută cu ajutorul AI și al roboților
Cum va fi vremea în București în săptămâna 3-9 noiembrie. Se vor înregistra maxime „normale”
Gandul.ro
Cum va fi vremea în București în săptămâna 3-9 noiembrie. Se vor înregistra...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel: „Veniți, mușcați-mă!” Bestiile nu au fost impresionate de credința lui
Adevarul
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel:...
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Patriarhia Română respinge acuzațiile privind interpretarea unei poezii legionare în Catedrala Națională
Mediafax
Patriarhia Română respinge acuzațiile privind interpretarea unei poezii legionare în Catedrala Națională
Parteneri
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
Digi24
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump:...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Cum va fi vremea în București în săptămâna 3-9 noiembrie. Se vor înregistra maxime „normale”
Gandul.ro
Cum va fi vremea în București în săptămâna 3-9 noiembrie. Se vor înregistra maxime „normale”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Celebrul actor care nu mai vorbește cu fiica sa, de peste 24 de ani! Care este motivul
Celebrul actor care nu mai vorbește cu fiica sa, de peste 24 de ani! Care este motivul
Cum a reușit un locatar dintr-un complex de lux din București să adune 400.000 de lei datorie la întreținere. ...
Cum a reușit un locatar dintr-un complex de lux din București să adune 400.000 de lei datorie la întreținere. Vecinii sunt disperați!
Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Ce s-a întâmplat, de fapt, în trenul groazei din UK unde 10 pasageri au fost răniți. Ce povestesc ...
Ce s-a întâmplat, de fapt, în trenul groazei din UK unde 10 pasageri au fost răniți. Ce povestesc martorii despre atac
Lino Golden și iubita lui au oferit imaginea momentului! Nu a ținut cont de nimeni și a sărutat-o ...
Lino Golden și iubita lui au oferit imaginea momentului! Nu a ținut cont de nimeni și a sărutat-o cu patos în public
Srilankezul atacat în Popești-Leordeni face primele declarații după incident! Cum a scăpat din mâinile ...
Srilankezul atacat în Popești-Leordeni face primele declarații după incident! Cum a scăpat din mâinile băiatului și ce pagube i-au produs agresorii
Vezi toate știrile
×