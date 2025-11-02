Colegiul Medicilor Buzău, indignat de ura primită după moarte de Ștefania Szabo! Ce sacrificiu făcea săptămânal, dar oamenii nu au ținut cont

Doctorița Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită decedată în Camera de Gardă a secției de Chirurgie, după ce în cursul nopții a avut un consult și, spre dimineață, colegii au descoperit că nu mai era în viață. Președintele Colegiului Medicilor Buzău a publicat prima opinie la câteva zile de la deces, afirmând că este indignat de răutatea oamenilor din jur.

Colegiul Medicilor Buzău a transmis duminică primul mesaj public de după decesul fulgerător al doctoriței, exprimându-și profundul regret și deplângând pierderea colegei lor. Într-o postare semnată de președintele organizației, Dragoș Porumb, acesta a atras atenția asupra furiei și ostilității fără precedent manifestate față de personalul medical, chiar în urma eforturilor extraordinare ale acestora.

Colegiul Medicilor Buzău, despre moartea medicului Ștefania Szabo

Numeroase persoane au folosit cuvinte dure referitor la modul în care Ștefania Szabo se îngrijea, în loc să pună accentul pe devotamentul său privind cariera. Președintele Colegiului a atras atenția asupra lipsei protecției legale pentru medici împotriva agresiunilor și comentariilor negative din mediul online.

Doctorița era apreciată nu doar pentru rolul său de director medical, ci și pentru implicarea activă în comunitate. În fiecare sfârșit de săptămână participa la caravane medicale în județ, oferind consultații pacienților din mediul rural, alături de alți specialiști.

„Nu am postat nimic până acum, deoarece am lăsat să se așeze un pic lucrurile. Această moarte a scos la iveală o serie de aspecte sociale. Nu am văzut până acum un val de ură așa de mare la adresa corpului medical. Nu a contat munca enormă din spital, munca voluntară din caravanele medicale din județ sau munca administrativă și stresul de la conducere! Pe semenii noștri, care comentează în necunoștință de cauză, îi interesează de ce se îmbracă frumos, de ce se îngrijește și arată bine. Din păcate, statul/Guvernul nu poate face nimic în acest sens, oricine poate scrie orice, poate blama, înjura. Nu avem nicio protecție legală în fața acestor agresiuni. Suntem într-un punct în care avem nevoie de ajutorul autorităților pentru a repune totul în ordine. Ne trebuie un cadru legal de lucru reglementat prin protocoale și o lege a malpraxisului, ne trebuie criterii pentru urgențe, ca să nu mai aglomerăm camerele de gardă!”, a scris reprezentatul Colegiul Medicilor din Buzău.

Dragoș Porumb a explicat cum unele probleme sistemice pot genera situații de malpraxis și supraaglomerare în Unitatea de Primiri Urgențe, dar medicii suportă consecințele. Totodată, el a cerut ca speculațiile privind cauza morții doctoriței să fie evitate.

„Ar trebui să lăsăm autoritățile să își facă treaba fără a emite ipoteze în necunoștință de cauză. Există un cumul de factori care au dus la deces, dar până la definitivarea anchetei nu putem spune nimic. Cred că ar fi fost bine să fie sprijinită și ajutată mai mult de către prietenii apropiați în momentul în care au văzut un dezechilibru în viața ei… păcat că s-a sfârșit așa! Dumnezeu să o odihnească!”, a încheiat Dragoș Porumb.

