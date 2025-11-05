Acasă » Exclusiv » Scandal monstruos între Ștefania Szabo și fostul soț, înainte de a muri! A amenințat că-i dă foc lucrurilor!

Scandal monstruos între Ștefania Szabo și fostul soț, înainte de a muri! A amenințat că-i dă foc lucrurilor!

De: Keva Iosif 05/11/2025 | 11:32
Scandal monstruos între Ștefania Szabo și fostul soț, înainte de a muri! A amenințat că-i dă foc lucrurilor!
CANCAN.RO are noi informații într-unul dintre cele mai controversate cazuri ale momentului — moartea subită a doctoriței Ștefania Szabo, găsită fără suflare în camera de gardă a Spitalului de Urgență Buzău. Tânăra directoare medicală, în vârstă de 37 de ani, era cunoscută pentru profesionalismul și dedicarea sa. În spatele zâmbetului cald și al halatului alb, însă, se ascundea o viață personală marcată de tensiuni, procese și o despărțire care se transformase într-un adevărat război sentimental.  Doctorița trăia un conflict intens cu fostul soț, un ofițer extrem de influent.

Ofițerul ar fi reclamat în instanță că a fost alungat din apartament, că doctorița i-a schimbat yala, iar el n-a mai putut intra nici să-și ia lucrurile personale.

Într-o motivare depusă la dosar, obținută de CANCAN.RO, bărbatul susține că Ștefania „a afirmat în repetate rânduri că o să dea foc lucrurilor sau o să le distrugă”, detalii confirmate printr-un proces-verbal întocmit la final de ianuarie, când medicul s-ar fi opus inventarierii bunurilor.

Se certau și pentru robotul de bucătărie

Mai mult, în documentele depuse la dosar, ofițerul a reclamat că fosta soție l-ar fi amenințat că „dă foc” bunurilor rămase în casă.

Pârâta a schimbat yala de acces în imobil astfel încât se află în imposibilitatea de a intra în posesia bunurilor sale personale. Reclamantul a mai precizat că, anterior separării, a avut discuții cu pârâta, aceasta afirmând în repetate rânduri că ”o să dea foc” lucrurilor sau că ”o să le distrugă”. De asemenea, reclamantul a arătat că a formulat o cerere de inventariere pe care a înaintat-o executorului judecătoresc, care a contacta-o pe pârâtă, însă aceasta a susținut că se opune inventarierii, fiind încheiat în acest sens procesul verbal din data de 27.01.2025. Reclamantul a mai arătat că raportat la conduita pârâtei, solicită să se încuviințeze efectuarea inventarierii următoarelor bunuri în lipsa acordului exprimat de pârâtă:

Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști
Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică...
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig...

– Acte studii ######### ######### ##### – Cărţi specialitate juridică – Obiecte de vestimentație personale (tricouri, pulovere, geci, blugi, treninguri, etc), -Documente medicale ######### ######### ##### – Obiecte de igienă personală, parfumuri, etc geamantane, genţi laptop – ###### (seturi de porțelan, cristal, etc) – Expresor cafea, air fryer, roboţi de bucătărie – Scule și unelte (bormaşină electrică, polizor, trusă tubulare, autofiletantă, chei diverse), -două biciclete -În dormitor 1: pat + saltea. noptiere, comodă TV, televizor #######, aer conditionat, perdea, draperie, covoare: -În dormitor 2: perdea, draperie, dulap, canapea; -În dormitor 3: dulap, pat, saltea, noptiere, comoda TV, perdea, draperie, covoare; -În hol etaj: aer conditionat; -În living: colțar stofă, masă blat compozit și scaune piele, șemineu, aer condiționat, perdea, draperie, televizor ####, mobilă living cu vitrină şi sertare, lustra tip Galle, covor -În bucătarie: mobilă bucătărie, electrocasnice (masină de spalat vase, cuptor, cuptor microunde, air fryer) masă bucătărie, televizor; -În debara: frigider, dulap -În baie parter: maşină de spălat rufe marca LG, uscător rute marca LG. ”

O dispută care, potrivit apropiaților, nu era doar despre obiecte, ci probabil și despre o posibilă trădare!

Și asta pentru că fostul soț al doctoriței s-ar fi recăsătorit la doar o lună după divorțul de Ștefania.

O mișcare rapidă care i-a șocat pe cei din anturajul lor și care a născut inevitabil speculații: a început noua relație după despărțire sau în timpul căsniciei?

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

 

 

×