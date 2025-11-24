Acasă » Știri » Cazul infirmierei din Teleorman care a murit în spital după o tură de 12 ore. Familia face acuzaţii grave: “A fost ameninţată”

De: David Ioan 24/11/2025 | 15:40
Sistemul medical din Teleorman este dat peste cap în urma unei tragedii care a şi-a lăsat comunitatea și colegii complet șocaţi. O infirmieră de la Spitalul Municipal „Caritas” din Roșiorii de Vede s-a stins din viaţă la puţin timp după ce a terminat munca în tura de noapte.

Conform declarațiilor familiei, după ce şi-a terminat tura, femeia s-a prăbușit în vestiar, unde a fost găsită inconștiență. Fratele victimei spune că, în loc ca aceasta să fie lăsată să plece acasă să se odihnească după programul extenuant, a fost reținută să dea explicații cu privire la un incident care se petrecuse anterior în spital.

Familia acuză conducerea spitalului pentru tragedia petrecută

„Ea a lucrat de noapte și trebuia sa iasă la 7.00 dimineața, luni… Doctora de la Oncologie a oprit-o să o întrebe de un eveniment petrecut sâmbătă în spital, ea fiind foarte obosită n-a mai putut nici să vorbească, a plecat din cabinetul doctorei și a făcut AVC la vestiar, a fost găsită după o perioada de timp… Am aflat că cineva de pe secția ei, Oncologie, a certat-o foarte rău, asistenta șefă, a fost amenințată cu comisia de disciplină și doctora de la Oncologie a oprit-o după tura de noapte, de 12 ore să dea nota explicativă!?, a transmis fratele femeii.

Nu am primit raportul medical nici de la Caritas, nici de la Alexandria! Am aflat că cineva le ar fi sfătuit pe colegele ei de secție să nu spună nimic! După un program de lucru de 12 ore, tura de noapte, nu poți opri pe cineva sa dea nota explicativă! De la Județean m-au pus sa dau declarație ca să nu îi facă autopsie și că a avut un anevrism din naștere…”, a mai adăugat acesta.

Evenimentul a provocat reacţii impactuoase atât în rândul colegilor din spital, cât și în comunitate, ridicând de asemenea semne de întrebare în ceea ce priveşte modul în care sunt gestionate situațiile critice și cum este protejat personalul medical în timpul programului.

Investigaţii urmate de transfer medical

Primele rezultatele ale investigațiilor imagistice arată că Ioana a suferit un accident vascular cerebral sever. După această constatare, tânăra a fost transferată la Spitalul Județean Alexandria şi internată pentru câteva zile. Din păcate, a decedat pe 16 noiembrie.

Familia victimei acuză că nu a primit nici până în prezent raportul medical complet, nici de la Spitalul „Caritas”, nici de la unitatea medicală din Alexandria, lucru care pune la îndoială transparența şi modul de comunicare din sistemul medical.

Decese tot mai dese în sistemul medical românesc

Cazul Ioanei vine la scurt timp după un alt incident tragic petrecut în sistemul medical din România. Ștefania Szabo, director medical și medic chirurg la Spitalul Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără suflare în camera de gardă, la sfârșitul lunii octombrie,  În perioada respectivă, aceasta a efectuat șapte gărzi consecutive.

În ziua tragediei, Ştefania venise la spital dimineața la ora 8, participase la activități într-o secție exterioară și intrase ulterior în gardă, unde a efectuat numeroase consultații până după miezul nopții.

Colegii au subliniat că oboseala și stresul sunt factori care nu trebuie ignoraţi, aceştia punând în evidenţă problema suprasolicitării cadrelor medicale.

